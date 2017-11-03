Son dakika! Teröre destek vermekle suçlanan HDP'li vekile 10 yıl hapis

SİLAHLI terör örgütünü yönetmek ve terör örgütü propagandasından tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

52,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında Irmak'ın 'silahlı terör örgütünü yönetmek' ve farklı tarihlerdeki basın açıklamalarında 6 kez 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlarından 52,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

SELMA IRMAK KİMDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönem Barış ve Demokrasi Partisi ( HDP) Şırnak, 25. ve 26. dönem HDP Hakkari milletvekili.

8 Mart 1971'de Mardin Kızıltepe'de doğdu.

Baba adı Yusuf, anne adı Emine.

Selma Irmak lise mezunu. Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ana Okulu Öğretmenliği öğrencisi iken "üniversitede örgütlenme" yapmak suçuyla tutuklanarak cezaevine kondu.

1990'lı yıllarda PKK üyeliğinden 10 yıla yakın bir zaman cezaevinde kaldı. 18 Nisan 2009'da "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konuldu. 4 Ocak 2014'te tahliye edildi.

11 Aralık 2009'da Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve parti meclisi üyesi oldu. 2014 -2016 yılları arasında Demokratik Toplum Kongresi eş başkanlığı görevini yürüttü.

24. Dönemde Şırnak Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.