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Son dakika: Seyyar sandık kurullarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seyyar sandık kurullarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Son dakika: Seyyar sandık kurullarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seyyar sandık kurullarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:34
Son dakika: Seyyar sandık kurullarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
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YSK'nin seyyar sandık kurullarının oluşturulması ve oluşturulacak  sandıklardaki oy kullanımı, cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edilenlerden birini  teklif edecek seçmenlerin kimlik tespiti için kullanılacak belgeler ile tutuklu  ve hükümlülere ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında  yayımlandı.

Buna göre, seyyar sandık kurulu seçmen listelerinde, hastalığı veya  engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece il ve ilçe merkezlerinde  ikamet edenler kaydedilebilecek.

Karara göre, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı  veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından  "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu"  ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına  gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulacak.

Başvurular, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00 ile 12 Mayıs 2018  Cumartesi günü saat 17.00 arasında yapılacak. Başvuruda, seyyar sandık kurulu  talep formu ile birlikte engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu veya hastalığı  sebebiyle yatağa bağımlı olduğu ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı  gerekli olacak.

Köyler ve beldelerde kayıtlı seçmenler ile "6360 sayılı 14 İlde  Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir  Belediyesi Kanunu" kapsamındaki köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki  seçmenler, seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte  bulunamayacak.

Karara göre, bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısı 20 olarak  belirlendi.

Aday teklif edeceklerin kimlik tespiti

YSK, cumhurbaşkanı adaylığı kabul edilenler için teklifte bulunacak  seçmenlerin kimlik tespitinde hangi belgelerin kabul edileceğinin belirlenmesi  hakkındaki kararı yayımladı.

YSK'nin 344 numaralı kararında, 24 Haziran'da birlikte yapılacak  Cumhurbaşkanı ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim  takvimine göre, Cumhurbaşkanı adaylığı kabul edilenler için 4-9 Mayıs 2018  tarihlerinde teklifte bulunacak seçmenlerin kimlik tespitinde, Türkiye  Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici  Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik  kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve  savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,  avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan  resimli, resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilecek.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi  bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin teklifte bulunabilmesi için bu belgelerin  yanında ayrıca nüfus müdürlüklerince verilmiş veya e-devlet kapısından alınmış  nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi gerekecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek  isteyenlerden adaylık başvurusu kabul edilenler için 4-9 Mayıs 2018 tarihlerinde  saat 08.00-20.00 saatleri arasında teklifte bulunulacağından, saat 20.00  itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de teklif  işlemlerinin tamamlanması gerekecek. Saat 20.00'den sonra gelenlere teklifte  bulundurulmayacak.

Tutuklu ve hükümlülere ilişkin karar

YSK, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel  Seçimi ile ikinci tura kalması halinde 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak  Cumhurbaşkanı seçiminde, tutuklu bulunanlar, taksirli suçlardan hükümlü olanlar,  kasıtlı suçlardan hükümlü olup koşullu salıverilenler ile denetimli serbestlikten  yararlanmak suretiyle salıverilenlerin yasal durumu göz önünde tutularak, oy  kullanıp kullanamayacaklarına ilişkin kararı yayımladı.

Buna göre, kasıtlı suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan (ceza  infaz kurumunda iken firar edenler dahil) hükümlüler oy kullanamayacak.

Ceza infaz kurumunda bulunan seçmen niteliğine sahip tutuklular ile  taksirli suçlardan hükümlü olanlar oy kullanabilecek.

Seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden sonra tutuklu ve taksirli  suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yer almayan seçmenler, ceza infaz  kurumu yönetimi aracılığı ile ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçe seçim kurulu  başkanlığına müracaat etmeleri halinde, kesinleşen seçmen kütüklerinde kayıtlı  olmaları şartıyla tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı  listesine dahil edilecek.

21 Haziran 2018 Perşembe günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tura  kalması halinde ise 6 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar yeni kurulan ceza infaz  kurumunda bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanlar için de  tutuklu seçmen listesi oluşturulacak.

YSK'nin seçim takvimine göre, 21 Haziran 2018 Perşembe günü,  Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise 6 Temmuz 2018 Cuma günü  itibarıyla kesinleşecek olan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin  seçmen listelerinde kayıtlı bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü  olanlar, ceza infaz kurumunun bulunduğu seçim çevresinde oy kullanabilecek.

Kişilerin kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına  mahkumiyetin kanuni sonucu olarak uygulanması gereken hak yoksunluklarına ilişkin  mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olmakla birlikte ceza infaz kurumuna henüz alınmayan  veya ceza infaz kurumuna alındıktan sonra koşullu olarak salıverilen ya da  denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak suretiyle salıverilen ancak hak  ederek salıverilme süresi dolmayan hükümlüler ile mahkemesince uzun süreli de  olsa hapis cezası ertelenen veya cezası infaz edilmekte iken hastalığından dolayı  cezasının infazı geri bırakılan hükümlüler, ceza infaz kurumunda bulunmamaları  nedeniyle bu süre içinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanabilecek.

721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407. maddesinde belirtilen "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin  kısıtlanır" hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlü, kısıtlılık hali aynı kanunun 471.  maddesindeki "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan  kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan  kalkar" hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali de sona  ereceğinden bu süre içinde yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

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