Son dakika - MHP'de 50 aday daha belli oldu! Alanya...

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi yerel seçimlerde başkan adayı olarak gösterilen 50 ismi daha açıkladı. Açıklanan isimlerin 9'u il 41'i ilçe belediyeleri için MHP'yi temsil edecek. Açıklanan adayalar arasında Alanya adayı yer almadı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin onayladığı isimler şöyle;
Çankırı İl Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı ESEN
Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSUN
Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ
Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ
Kars İl Belediye Başkan Adayı Çetin NAZİK
Kırşehir İl Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL
Kütahya İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Âlim IŞIK
Nevşehir İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz KILIÇ
Zonguldak İl Belediye Başkan Adayı Hamdi AYAN
Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar KARGIN
Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban ÇABUK
Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÜTÜK
Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih BAYRAKDAR
Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin SAKA
Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman TORUN
Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan ŞAHİN
Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim ŞENTÜRK
Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER
Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ
Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN
Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif ÇAYIR
Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan Adayı Ünal GEVŞEK
Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa KOLOĞLU
Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhayrem TOZAN
Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN
Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR
Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ
Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ
Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN
Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU
Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU
Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN
Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan Adayı Recep BOYACIOĞLU
Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdal MERT
Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat YILDIZ
Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Şahin ÇOLAK
Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan Adayı Bozkurt EKEŞ
Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz ALİUSTAOĞLU
Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin UZUNER
Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ
Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN
Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN
Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVUZ
Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS
Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI
Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet BOZKURT
Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ramazan ATALAY
Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan Adayı Sahvet ERTÜRK
Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Niyazi TEZCAN
Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cavit ERDOĞANGüncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 12:38