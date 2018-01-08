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Son dakika: MHP, 2019'da Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek

Seçim ittifakıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "MHP, cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek." dedi

Son dakika: MHP, 2019'da Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek

Seçim ittifakıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "MHP, cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek." dedi

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:21
Son dakika: MHP, 2019'da Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek
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 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarında önemli açıklamalarda bulundu. 2019'daki seçimle ilgili konuşan Bahçeli, "MHP Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir, MHP'nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır." şeklinde konuştu.

İşte Bahçeli'nin açıklamasının o kısmı:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması ile kabul edilmiştir. Bu süreç 3 Kasım 2019'daki seçimlerle uygulamaya bütün kurum ve kuralları ile beraber geçecektir. Böyle bir süreci gölgelemek, ayrımlarla her türlü kaosu davet etmek doğru bir şey değildir. Anayasayı değiştirip yeni sisteme geçmeye katkı sağlayanlar, siyasi şartlar değişti, ben şunu düşünüyorum deme şansına sahip değildir. MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. Anayasada beraber hareket ettiğimiz parti ile beraber sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. Herhangi bir sebeple sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse, başka türlü gerekçeler ortaya konulursa kendisinin bileceği iştir. 7 Ağustos'ta başlatılan ruha MHP sadıktır. Yenikapı meselesini de iyi anlamak lazımdır.

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Devlet BahçeliMilliyetçi Hareket PartisiPolitikaGüncel
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