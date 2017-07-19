Son dakika! İtirazı reddedilen Sinan Oğan'ın MHP'den ihracı kesinleşti

Avukat Yücel Bulut, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun, Sinan Oğan 'ın MHP üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına ilişkin kararına karşı; Sinan Oğan tarafından Ankara 22'nci Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan "Disiplin Cezasının İptali" davasının kesin olarak reddedildiğini, davanın MHP lehine sonuçlandığını bildirdi. Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda Sinan Oğan'ın MHP ile ilgisi ve irtibatının son bulduğu belirtildi.

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