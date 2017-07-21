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Son dakika! HDP'nin kaçak vekilinin milletvekilliği düşürülüyor

Yaklaşık 1 sene önce yurt dışına kaçan HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülüyor

Son dakika! HDP'nin kaçak vekilinin milletvekilliği düşürülüyor

Yaklaşık 1 sene önce yurt dışına kaçan HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülüyor

21 Temmuz 2017 Cuma 17:15
Son dakika! HDP'nin kaçak vekilinin milletvekilliği düşürülüyor
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ANAYASA ve Adalet KArma Komisyonu,  HDP  Şırnak  Milletvekili  Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi talebini onaylayarak  Meclis Genel Kurulu'na sevk etti.

5 BİRLEŞİME KATILMADIĞI GEREKÇESİYLE VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, AK Partili  Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis çalışmalarına 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle  HDP  Şırnak  Milletvekili  Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin görüşüldü.

KOMİSYONDA OY ÇOKULUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Faysal Sarıyıldız'ın savunmasının okutulmasının ardından  HDP  Ankara  Milletvekili  Sırrı Süreyya Önder konuştu.  Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.  Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı burada yapılacak gizli oylamayla netleşecek.

HDP'Lİ ÖZTÜRK'ÜN VEKİLLİĞİ DE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan komisyonda daha önce  HDP  Van  Milletvekili  Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar almıştı.

1 SENE ÖNCE YURT DIŞINA KAÇMIŞLARDI

HDP  Van milletvekili  Tuba Hezer Öztürk'ün  Ankara'daki canlı bomba saldırısını gerçekleştiren  PKK'lının ailesine taziyeye gitmesi çok tartışılmıştı. Ayrıca arabasının bagajında  PKK'lılara sevk edilmek üzere silah taşıdığı iddia edilen  HDP  Şırnak  Milletvekili  Faysal Sarıyıldız da dokunulmazlık tartışmasının en önemli unsurlarından biriydi.

Tuba Hezer de  Faysal Sarıyıldız da dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis Genel Kurul'unda oylama yapılmadan, yani bundan yaklaşık 1 sene önce "parti çalışmaları" için yurt dışına çıktı. O günden bu yana  Türkiye'ye dönmediler.

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