Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107711
ALTIN
151.461
DOLAR
3.7000
STERLİN
4.8674
EURO
4.3417
Yetersiz hijyen implant kaybına yol açabilir
Yetersiz hijyen implant kaybına yol...
Geleceğin süper besini: Hamam böceği sütü
Geleceğin süper besini: Hamam böceği...
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı et!
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı...
banner468

Son dakika! Gökçek muradına erdi, bugün Erdoğan'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Beştepe'de bir araya gelecek

Son dakika! Gökçek muradına erdi, bugün Erdoğan'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Beştepe'de bir araya gelecek

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:10
Son dakika! Gökçek muradına erdi, bugün Erdoğan'la görüşecek
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Gökçek, uzun zamandır Erdoğan'la görüşmek için talepte bulunuyordu.

Ayrıntılar geliyor...

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BeştepeAnkaraRecep Tayyip ErdoğanMelih GökçekPolitikaGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hangi ünlü gazeteci Meral Akşener'in basın danışmanı oldu?
Hangi ünlü gazeteci Meral Akşener'in basın danışmanı oldu?
Flaş iddia! CHP'li isim Meral Akşener’in partisine katılıyor
Flaş iddia! CHP'li isim Meral Akşener’in partisine katılıyor
'Alanya'nın rüyası gerçekleşti'
'Alanya'nın rüyası gerçekleşti'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim