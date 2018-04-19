Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!

Son dakika... Erken seçim tarihi verildi! Çalışmalara ilk onlar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini açıklaması ile ilk reaksiyon AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı'ndan geldi. AK Parti Keçiören Teşkilatı seçim çalışmalarına başladı

Son dakika... Erken seçim tarihi verildi! Çalışmalara ilk onlar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini açıklaması ile ilk reaksiyon AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı'ndan geldi. AK Parti Keçiören Teşkilatı seçim çalışmalarına başladı

19 Nisan 2018 Perşembe 09:24
Son dakika... Erken seçim tarihi verildi! Çalışmalara ilk onlar başladı
banner404

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın seçim tarihini açıklamasının ardından AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Keçiören Estergon Kalesi’nde “Keçiören Güçlü Gelecek" sloganıyla parti teşkilatını acil topladı.

Toplantıya Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ilçe teşkilatı, 51 mahalle başkanı, mahalle teşkilat başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe ana kademe yürütme kurulu üyeleri, gençlik kolları ve kadın kolları başkanları katıldı. Toplantıda Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “El birliği ile tüm safları sıklaştırarak çalınmadık kapı, girilmedik ev ve sıkılmadık el bırakılmayarak Allah’ın izni ile bu seçimlerden de yüzümüzün akı ile çıkacağız" diyerek seçim çalışmalarına start verdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 19.04.2018 09:27
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Keçiören İlçe TeşkilatıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Vatan Partisi'nden 'erken seçim' çıkışı
Alanya'da Vatan Partisi'nden 'erken seçim' çıkışı
Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Toklu ve ekibi Şahin'e başarı diledi
Toklu ve ekibi Şahin'e başarı diledi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim