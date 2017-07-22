Son dakika... Erdoğan: Derhal harekete geçmeye çağırıyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Müslümanların kutsal mabedi Mescid-i Aksa'yı Filistinlilere kapatmasını sert şekilde eleştirdi.

Erdoğan, "İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün bir kez daha Harem-i Şerif'te Cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin Cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı, uluslararası topluma çağrı yaptı:

"İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, uluslararası toplumu Harem-i Şerif'te ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların derhal kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyorum."