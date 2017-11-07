Son dakika! Erdoğan, AK Parti'li vekillerle bir araya geliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li vekillerle bir araya geliyor. Erdoğan, genel merkezde vekillerle gruplar halinde görüşecek.
Perşembe günü gruplar halinde yapılacak olan görüşmede ağırlıklı olarak Meclis Başkanlığı seçiminin gündeme gelmesi bekleniyor.
Dün AK Parti Genel Merkezinde TBMM Başkanlığı seçimi gündeme gelmişti.
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