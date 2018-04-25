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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın açıklamalarına yanıt

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olayları hakkında yaptığı yazılı açıklamada yer alan "yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu" reddetti.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın açıklamalarına yanıt

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olayları hakkında yaptığı yazılı açıklamada yer alan "yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu" reddetti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:59
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın açıklamalarına yanıt
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı  Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan  yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu  reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, ABD yönetiminden Osmanlı'nın tüm milletlerinin büyük  acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesine dair  beklentisinin vurgulandığı açıklama, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Başkan Trump'a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer  aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu  hatırlatırız. Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu  acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini  araştırmacıların istifadesine açmıştır."

Açıklamada ayrıca, Birinci Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden  Osmanlı Ermenilerinin, bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde  düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni  dostluğuna uygun biçimde anıldığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"ABD yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu  törene ilettiği ve Türkiye'nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan,  Osmanlı Ermenilerinin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate  almalarını tavsiye ederiz. Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından  yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının  ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklıselime uygun bir  hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz."

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Trump
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