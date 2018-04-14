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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü

14 Nisan 2018 Cumartesi 21:42
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
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CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede,  Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşılık olarak ABD, İngiltere ve  Fransa tarafından düzenlenen harekat ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un harekatla ilgili bilgi paylaşımında  bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin kimyasal silah  kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret etti.

Kimyasal saldırıların cevapsız kalmamasının önemine değinen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel  silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların son bulması ve Suriye halkının barış ve  huzura kavuşması için siyasi çözümün şart olduğunu vurguladı.

Bunun için bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması  gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde aynı çerçevede  İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
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