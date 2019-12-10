Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır" dedi. Erdoğan, "Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunlugˆuyla en bu¨yu¨k darbeyi I·nsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan degˆerlere vurmus¸tur" ifadesini kullandı.