Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosnahersek'te yaşanan soykırımı inkar eden bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesidir'' dedi.
POLİTİKA 10.12.2019, 12:08
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır" dedi. Erdoğan, "Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunlugˆuyla en bu¨yu¨k darbeyi I·nsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan degˆerlere vurmus¸tur" ifadesini kullandı.
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