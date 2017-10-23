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Son Dakika! CHP'li Vekil Aytun Çıray, istifa etti

Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılacağı iddia edilen CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa etti

Son Dakika! CHP'li Vekil Aytun Çıray, istifa etti

Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılacağı iddia edilen CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa etti

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:28
Son Dakika! CHP'li Vekil Aytun Çıray, istifa etti
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CHP İzmir  Milletvekili  Aytun Çıray partisinden istifa etti.  CHP  İzmir  Milletvekili  Aytun Çıray'ın,  Meral Akşener tarafından kurulacak partiye katılacağı iddiası  Ankara kulislerini hareketlendirmişti.

25 EKİM'DE DUYURULACAK

Meral Akşener'in öncülüğündeki yeni parti 25 Ekim  Çarşamba günü resmi kimliğine kavuşacak. Yeni partiye ilişkin tüm detaylar  Ankara  Yenimahalle'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nden duyurulacak.

YENİ PARTİNİN MİLLETVEKİLİ ÜYELERİ

Meclis'te halen bağımsız milletvekilleri olan  Nuri Okutan,  Koray Aydın ve  Ümit Özdağ yeni partiye katılacaklarını açıklayan isimler arasında.

AKŞENER'DEN ÇIRAY AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin,  CHP  Milletvekili  Aytun Çıray'ın partisinden istifa ederek kurulacak olan partiye transfer olacağına ilişkin iddiaları hatırlatması üzerine Akşener, şöyle cevap vermişti:

"Kendisine soracaksınız, ben bir şey diyemem. Ama şöyle bir hedefimiz yok bizim; Ne  AK Parti'den, ne  CHP'den ne de  MHP'den parantez içerisinde 'transfer' yapıp da bir grup kurma hedefimiz yok.

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Son Güncelleme: 23.10.2017 16:51
Anahtar Kelimeler:
Aytun ÇırayIstifa
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