Son dakika... CHP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevden uzaklaştırdı. İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılma gerekçesi "Yolsuzluk" olarak açıklandı.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

2 GÜN ÖNCE GÖREVDEN ALINMIŞ

"Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, hakkında Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle, Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.

"YOLSUZLUK GEREKÇESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU"

Battal İlgezdi'nin Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasında, İmar Kanununa, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, Devlet İhale Kanununa aykırı hareketle Görevi Kötüye Kullanma, Belediyenin/Kamunun zararına sebebiyet verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Haksız Mal Edinme, kamu görevlilerinin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesine göz yumulması fiillerinin işlenmesi olarak nitelenen aşağıdaki hususlar göz önüne alınmıştır:

BAŞKAN OLDUKTAN SONRA İŞLERİNİ SONLANDIRMAMIŞ

1) Battal İlgezdi'nin, Ataşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce yaptığı işleri Belediye Başkanı seçildikten sonra sonlandırdığı izlenimi verdiği halde, bu işlerine yakın akrabaları ile siyaset ve iş ilişkisinde içinde bulunduğu kişi ve şirketler aracılığıyla, kendi varlığını gizleyerek devam etmesi,

İŞLERİ AKRABALARI ÜZERİNDEN SÜRDÜRMÜŞ

2) Bu şahıs ve şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin tamamına yakınının Battal İlgezdi ile ilişkili ve muvazaalı unsurlar içermesi ve gerektiğinde yeni şirket kurdurularak ya da yakın akrabalarının mevcut şirketlerde yönetim kurulu başkanı olarak görev alması sağlanarak yürütülmesi,

GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEME

3) Bu kişiler ve/veya şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen inşaat işlerinin Ataşehir Belediyesinin yetki alanı içinde yürütülmesi, yapılan inşaat işlerinde imar mevzuatına ciddi aykırılıklar olmasına karşın Ataşehir Belediyesi görevlileri tarafından zamanında ve eksiksiz olarak gerekli yasal işlemlerin yapılmaması ve/veya yaptırılmaması, hatta gerçeğe aykırı belge düzenlenerek diğer yetkili mercilerin yanıltılması,

4) Yakın akrabalarınca ekonomik durumlarına uygun olmayan şekilde ciddi miktarda gayrimenkul edinilmesi,

İHALELERDE USULSÜZLÜK

5) Ataşehir Belediyesinin bazı taşınmazlardaki hissesinin satışında ve/veya ihalesinde mevzuata aykırı, Belediye Başkanının işbirliği içinde olduğu kişiler/firmalar lehine usulsüz işlemler yapılarak Belediyenin zararına sebebiyet verilmesi,

6) Söz konusu hususlarla ilgili Bakanlığımıza intikal eden çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddia ve şikayetlerinin intikal etmiş olması; bunlardan bir kısmı ile ilgili bakanlığımızca işlem başlatılarak soruşturma izni verilmiş olması; ayrıca yetkili adli mercilere intikal etmiş adli mercilerin gereğini takdir etmekte olduğu iddia ve şikayetlerin bulunması ve İstanbul Anadolu Başsavcılığınca Battal İlgezdi hakkında İhaleye fesat karıştırma ve haksız mal edinme iddiaları ile ilgili açılmış derdest davanın bulunması...

YAPILAN DİĞER USÜLSÜZLÜKLER

Söz konusu edilen bu yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına, kamuoyunun da bilgisi dahilinde olan; Buz Rezidans adlı yapının üzerinde inşa edildiği parseldeki belediye hissesinin muvazaalı işlemlerle devrinin sağlanması, Buz Rezidans'a ruhsata aykırılıklar olduğu halde yapı kullanma izni verilmesi, İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri uyarınca yaptırım uygulanmaması, yasal yaptırım uygulanma zorunluluğu doğduğunda ise yaptırımın gereği gibi uygulanmaması, Erguvan Parkı olarak bilinen alanda usulsüz, rant amaçlı imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya gidilmesi, alanda yapılacak inşaatlar ve yapıların kullandırılması ihalesine fesat karıştırılması, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin akrabalık ilişkisi içinde bulunduğu yakını tarafından imar planında konut alanı olan bir parselin satın alınması, konut alanı olan bu parselde imar mevzuatına aykırı olarak özel eğitim kurumu inşa edilmesi ve daha sonra buranın yine Battal İlgezdi'nin yakın bir akrabasının yönetim kurulu başkanlığını yaptığı bir şirkete satılması, bu şirket tarafından da yüksek bedelle özel okul olarak kiraya verilmesi, Oda Kule 1 ve Oda Kule 2 olarak bilenen yapılarda imar mevzuatına aykırı işlemler yapılması....

Bütün bu usulsüz, yolsuzluk içeren işlemlerin belediye başkanının yakın akrabaları ve iş ortakları ve onların yakın akrabaları ile karmaşık ilişkiler zinciri oluşturularak ve kendi kimliği gizlenerek gerçekleştirilmesi, örnek teşkil etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."