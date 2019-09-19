Son dakika - Beşiktaşlı Elneny'e 3 maç ceza!

İŞTE PFDK'nın kararları şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 11 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın, 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 14.09.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 16.09.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 14.09.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- GİRESUNSPOR Kulübünün, 15.09.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- OSMANLISPOR FK idarecisi MEHMET DAVARCI'nın, 15.09.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - OSMANLISPOR FK TFF 1. Lig müsabakasında, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı 150 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının ihlal ettiği cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,

8- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 13.09.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN DOĞU F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ADANASPOR A.Ş.'nin, 15.09.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MARATON ÜST F, G, GÜNEY KALE ARKASI D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 15.09.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI MİSAFİR B, C, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübünün, 15.09.2019 tarihinde oynanan BİREVİM ELAZIĞSPOR - TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde evsahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu KADİR TAŞOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN VE 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü teknik sorumlusu SEFER YILMAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. sporcusu BURAK CAN KUNT'un, 15.09.2019 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, 15.09.2019 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- EYÜPSPOR Kulübünün, 14.09.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - NİĞDE ANADOLU FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- NİĞDE ANADOLU FK sporcusu RAMAZAN ÖVÜÇ'ün, 14.09.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - NİĞDE ANADOLU FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ihraç sonrası rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

16- SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 15.09.2019 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu OGÜN BAYRAK'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 15.09.2019 tarihinde Diyarbakır Stadyumunda oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu FURKAN YAMAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 14.09.2019 tarihinde oynanan BAŞKENT AKADEMİ FK - YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, 15.09.2019 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, geçerli bir lisansı olmayan Atletik Performans Antrenörü ile çalışılmasından dolayı 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi HASAN GÜLTEKİN'in, geçerli bir lisansı olmadığı halde Atletik Performans Antrenörü olarak çalışması ve rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 1 YIL 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ÇANKAYA FK'nın, 15.09.2019 tarihinde oynanan ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - ERZİNSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, stadyumda itfaiye araç ve görevlilerinin hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- PAYASSPOR Kulübünün, 15.09.2019 tarihinde oynanan PAYASSPOR - ELAZIĞ BLD.SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PAYASSPOR Kulübü kaleci antrenörü MEHMET SABRİ YILDIRAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ELAZIĞ BLD.SPOR Kulübü teknik direktörü ALAETTİN TUTAŞ'ın, 15.09.2019 tarihinde oynanan PAYASSPOR - ELAZIĞ BLD.SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- OFSPOR A.Ş. sporcusu OKTAY BALA'nın, 14.09.2019 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş. - FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- CİZRESPOR Kulübünün, 15.09.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- KOCAELİSPOR Kulübü antrenörü TAŞKIN DARCAN'ın, 15.09.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- FETHİYESPOR Kulübünün, 17.09.2019 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü başkanı SEDAT CENGİZ'in, 15.09.2019 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım teknik direktörüne yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 15.09.2019 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. teknik sorumlusu SELAHADDİN DİNÇEL'in, rakip kulüp başkanına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- PAZARSPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN ERAY KARATAŞ'ın, 15.09.2019 tarihinde oynanan MODAFEN - PAZARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- MEDICALPARK BATMAN PETROLSPOR A.Ş.'nin, 15.09.2019 tarihinde oynanan MEDICALPARK BATMAN PETROLSPOR A.Ş. - ALTINDAĞ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDICALPARK BATMAN PETROLSPOR A.Ş. sporcusu ALİ KEMAL ÖZKAN'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 15.09.2019 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu YOUSSEF YEŞİLMEN'in müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca REDDİNE,

32- OSMANİYESPOR FK'nın, 15.09.2019 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OSMANİYESPOR FK'nın, müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde en az 2 adet forma setini yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. Aytaç YÜKSEL