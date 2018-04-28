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Son dakika! AK Parti sözcüsü Ünal'dan bedelli açıklaması: 'Gündemimizde Yok'

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları sonrası gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili, "Başbakan kişisel görüşünü açıkladı. Gündemimizde bedelli yok." dedi.

Son dakika! AK Parti sözcüsü Ünal'dan bedelli açıklaması: 'Gündemimizde Yok'

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları sonrası gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili, "Başbakan kişisel görüşünü açıkladı. Gündemimizde bedelli yok." dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 23:26
Son dakika! AK Parti sözcüsü Ünal'dan bedelli açıklaması: 'Gündemimizde Yok'
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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, canlı yayında yaptığı açıklamada, bedelli askerlik bekleyenlere kötü haberi verdi. Ünal, Başbakan Yıldırım'ın bedelli askerlik çıkabileceği yönündeki açıklamasının kişisel görüşü olduğunu belirterek "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok" dedi.

BEDELLİ BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

 Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV'de katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. Ünal, "bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna, bedelli bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak bir cevap verdi.

"BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE YOK"

Başbakan Yıldırım'ın "Bedelli askerliğe müspet bakıyorum" açıklamasını onun şahsi görüşü olarak yorumlayan Ünal "Başbakan kişisel görüşünü açıkladı. AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM BEDELLİYLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam ortak yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bedelli askerlik konusuna ilişkin sorulan soruya yanıt veren Yıldırım, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu." dedi

"BAKIŞ AÇIMIZ MÜSPET"

Başbakan Yıldırım bedelli askerlik sorusunu 'Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir'' şeklinde cevapladı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti SözcüsüMahir ünalBedelli Askerlik
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