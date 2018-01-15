Son dakika: "Afrin'e her an girebiliriz" deyip ABD'yi topa tuttu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesislerinin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonu konusunda "Harekat her an başlayabilir." dedi. Sınıra 30 bin kişilik ordu kuran ABD'ye çok sert sözler söyledi. Erdoğan "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır." dedi. İlk kez bu kadar sert konuşan Erdoğan "Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım." dedi.

"ABD NİYETİNİ AÇIKÇA SÖYLESİN"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sizler de görüyorsunuz, dinliyorsunuz. Müttefikimiz dediğimiz bir ülke, tüm itirazlarımıza, tüm ikazlarımıza, tüm iyi niyetli telkinlerimize rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka bir hedefi olabilir mi? Amerika'nın artık kelime oyunlarından vazgeçerek niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Bizimi için ağızdan çıkan söz önemlidir. Bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri bize terör örgütleriyle birlikte mücadele edeceğimizi söylüyorsa bu anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze değer veririz."

"BİZE DÜŞEN DE BU TERÖR ORDUSUNU DAHA DOĞMADAN BOĞMAKTIR"

Şimdi artık Amerika'da sınırlarımız boyunca terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Nedir? Orada 30 bin terör örgütü kurmuş.

"REZİL RÜSVA OLACAKSINIZ"

Onlara şu an itibariyle 4800 TIR silah göndermiş. Ne gönderirsen gönder, o 30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da kusura bakma rezili rüsvan olacaksın.

"TERÖRİSTLERDEKİ İŞARETLERİ SÖKÜN Kİ, TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE OLANLARI BİZ TOPRAĞA GÖMMEK MECBURİYETİNDE KALMAYALIM"

Bizim tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söylediğimiz söyleyeceğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın, katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üslerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım.

"BUNLARIN NASIL KALLEŞ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Biz bunların nasıl kalleş, nasıl ikiyüzlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur, bu böyle bilinsin. İki gün sonra başları dara düştüğünde oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacak olan işte bu 30 bin kişilik teröristlerdir.

"HAREKAT HER AN BAŞLAYABİLİR"

TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır harekat her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir."