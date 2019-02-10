Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte ittifakların oy oranı

AREA Araştırma şirketi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala çarpıcı bir anket yayınladı. AREA, 12 bin 60 seçmene "31 Mart 2019'da yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde hangi ittifaka/ partiye oy vereceksiniz" diye soru yöneltti.

CUMHUR İTTİFAKI 38,7, MİLLET İTTİFAKI

35,3 Ankete katılanların yüzde 47,7'si büyükşehirde AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söylerken, yüzde 43,5'i ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'na oy vereceğini belirtti.

KARARSIZLARIN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Seçmenlerden yüzde 5,8'i HDP'ye oy vereceğini vurgularken, 'diğer' partilerin oy oranı 1,3 olarak tespit edildi. Yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceklerini daha belirleyemeyen kararsızların oy oranın 18,9 olması dikkat çekti. İşte o anket sonuçlarının grafiği;