Son anketler: Ankara'da CHP, İstanbul'da AK Parti önde

KONSENSUS Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı, İstanbul ve Ankara'ya dair yeni anketlerini paylaştı. Buna göre İstanbul'da Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 44.3, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 41.6. Katılımcıların yüzde 6.1'i ise kararsız. Diken'in aktardığı habere göre, İstanbul'da MHP'lilerin yüzde 77'si Yıldırım'a, yüzde 8'i ise İmamoğlu'na oy verecek. HDP'lilerin ise yüzde 76'sı İmamoğlu'na, yüzde 4'ü de Yıldırım'a oy verecek. İYİ Partili seçmenin ise yüzde 7'sinin tercihi Yıldırım, yüzde 14'ü ise oy kullanmayacak. Aksoy Araştırma Genel Müdürü Ertan Aksoy da Ankara'da Mansur Yavaş'ın önde olduğunu belirtti. Bursa, Adana ve Antalya'nın da AK Parti'nin elinden alınabileceği kaydedildi.