Son anket yayınlandı! Erdoğan'la ilgili dikkat çeken oran
İktidara yakın anket şirketi ORC Araştırma şirketi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyor musunuz?' şeklinde sorulan soruya verilen yanıtın anketini yayınladı. Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven yüzde 53,9 olarak ölçüldü.
ORC Araştırma Şirketi, Kasım ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. ORC Araştırma Şirketi, Kasım ayına ilişkin 06-09 Eylül 2019 tarihleri arasında 38 ilde toplam 3 bin 620 kişi ile gerçekleştirdiği 'Siyasi Gündem' araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Son anket sonuçlarında dikkat çeken veriler ortaya çıktı.
SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI DİKKAT ÇEKTİ
Anket şirketi ORC, katılımcılara "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Katılımcılar, yüzde 32,7 ile AK Parti'yi seçti. CHP 25,9 ile onu takip ederken kararsızların yüzde 11,8 olması dikkat çekti.
ERDOĞAN'A GÜVEN YÜZDE 5,9
Araştırma şirketi, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a güveniyor musunuz?" şeklindeki soruya katılanların yüzde 53,9'u "Güveniyorum" yanıtını verdi. Yüzde 37,6'si güvenmiyorum derken, yüzde 8,5'i de soruyu cevapsız bıraktı.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUCUNU NOKTA ATIŞI BİLMİŞTİ
En son 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimini neredeyse nokta atışı bilerek dikkatleri üzerine çekmişti
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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