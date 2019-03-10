Son anket sonuçları geldi! Antalya'da kim önde?

Avrasya Araştırma'nın yaptığı son ankete göre Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Aydın, Denizli, Mersin ve Hatay'da Millet İttifakı seçimi kazanıyor.

Son anket sonuçları geldi! Antalya'da kim önde?
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AVRASYA Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, son seçim anketini açıkladı. Araştırmanın hata payı 1,95 ile 2,5 arasında belirlenirken şirket 28 Mart'ta tüm illerle ilgili sonuçları paylaşacağını duyurdu. Ankette "Katılımcıların çeşitli sebeplerle yanlış cevap verme ihtimaline karşı, katılımcılara 'Arkadaş çevreniz, akrabalarınız ve komşularınız içerisinde en çok hangi adaya destek veriliyor' sorusu yöneltilmiş ve cevaplarda ciddi oranda bir değişikliğe rastlanmamıştır" denildi.

ANTALYA

Millet İttifakı Adayı Muhittin Böcek yüzde 54,3

Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel yüzde 44,4

Diğer adaylar yüzde 1,3

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 07:51
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