Son anket sonuçları geldi! Antalya'da kim önde?

31 Mart 2019'daki seçimlere bir aydan az bir zaman kala, araştırma şirketleri de anketlerini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma'nın anket sonuçlları yayınlandı. Peki, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve Antalya için yayınlanan anket sonuçlarına göre bu illerde hangi isimler seçimi kazanıyor? İşte 31 Mart yerel seçimleri öncesi açıklanan son anket sonuçları....

Son anket sonuçları geldi! Antalya'da kim önde?
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BİR dönem CHP'nin kalesi olarak gösterilen, ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Antalya'da yine Menderes Türel seçim yarışını önde götürüyor. Antalya son seçim anketine göre Menderes Türel yüzde 48.9 ile önde.

ANTALYA

Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel yüzde 48,9

Millet İttifakı Adayı Muhittin Böcek yüzde 46,7

Diğer adaylar yüzde 4,4

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 10:56
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YORUMLAR
Saffet arıkan
Saffet arıkan - 53 dakika Önce

Antalyaya yaptığı hizmet ve eserleri ile sayın menderes türel başkana teşekürler bir antalyalı olarak oyum kesinlikle menderes türel başkanadır

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