Son anket sonuçları geldi! Antalya'da kim önde?

BİR dönem CHP'nin kalesi olarak gösterilen, ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Antalya'da yine Menderes Türel seçim yarışını önde götürüyor. Antalya son seçim anketine göre Menderes Türel yüzde 48.9 ile önde.
ANTALYA
Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel yüzde 48,9
Millet İttifakı Adayı Muhittin Böcek yüzde 46,7
Diğer adaylar yüzde 4,4
Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 10:56
Antalyaya yaptığı hizmet ve eserleri ile sayın menderes türel başkana teşekürler bir antalyalı olarak oyum kesinlikle menderes türel başkanadır