Son anket ortaya çıktı! Mustafa Akıncı'ya soğuk duş

KKTC'nin hakkını koruyan ve savunan Türkiye'ye sürekli engel çıkaran Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin garantörlüğünü istemediğini belirtmişti. Bunlar üzerine Gezi Araştırma Şirketi tarafından Kuzey Kıbrıs genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmen davranışlarını ölçmek üzere 26-28 Ekim tarihleri arasında anket yapıldı. Akıncı'nın Kıbrıs politikasının eleştirdiği anket sonucuna göre halkın yüzde 60.5'i görüşmelerde taviz verildiğini savundu. Halkın yüzde 87.1'i 'Rumlar çözüm istemiyor' dedi, yüzde 7.8'i ise Rumların bir çözüm istediğine inanıyor.

TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ DEVAM ETSİN

Vatandaşlara Türk askerinin adadan gitmesini isteyip istemedikleri de soruldu. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 85.5'i "Türk askeri kalsın" dedi. Yüzde 9.2'si 'gitsin', yüzde 5.3'ü de kararsız olduğu görüşünü ifade ediyor. Kıbrıs'ta varılacak bir çözümde halkın yüzde 83.2'si 'garantörlük aynen devam etmeli', yüzde 3.7'i 'iptal edilsin', ve yüzde 3.9'u da AB ve BM'nin garantör olması gerektiğini ifade etti. Araştırmaya katılan halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi gerektiği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 78,6'sı 'iki ayrı devletli çözüm' önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken yüzde 16.3'ü 'Rumlarla Federasyon' önerisi ve yüzde 5,1'i 'Konfederasyon' önerisi getirmesi gerektiğini kaydetti.

HALK, AKINCI'NIN HAREKAT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINA KATILMIYOR

Araştırmada Nisan 2020'de Kuzey Kıbrıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik sorulara da cevap verildi. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türkiye ile olan gerilimi nedeniyle halk nezdinde puan kaybettiği ifade edilen ankette; "Halkın önemli bir oranı Sayın Akıncı'nın Barış Pınarı harekâtı ile ilgili çok geç açıklama yapmasını ve harekâtı farklı ifadelerle tanımlamasını doğru bulmadı" denildi.Ankete katılan Kıbrıs Türk Halkı'nın yüzde 74,4'ü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili yaptığı açıklamalara katılmadığını ifade etti.

SEÇİM ANKETİNDE AKINCI'YA BÜYÜK ŞOK!

Yapılan ankette Nisan 2020 seçimlerinde kime oy verirsiniz sorusuna halkın; yüzde 33,9'u Başbakan Ersin Tatar'a oy vermek istediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 28,2'si ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya oy vermek istediğini ve yüzde 19,7'si de Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman'a oy vermek istediğini söyledi. Akıncı Kıbrıs'ta Türkiye'yi devreden çıkartmaya çalışıyor