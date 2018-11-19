Söker: 'Konyaaltı ve Antalya sokaklarını AKP'ye dar edeceğim'

CHP Konyaaltı Belediye Başkan aday adayı Kamil SÖKER, CHP Konyaaltı ilçe yöneticileri ile yemekte bir araya geldi. Konyaaltı İlçesi'nin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu yemekli toplantıda bir konuşma yapan CHP Konyaaltı belediye başkan aday adayı Kamil SÖKER, belediye başkanı seçilmesi halinde ilk 5ayda 3 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarını, taşa toprağa değil, insana yatırım yapacaklarını ifade etti.

Yeniulustv'nin haberine göre olumlu geçen yemekli toplantıda katılımcılara ayrı ayrı teşekkür eden CHP Konyaaltı belediye başkan aday adayı Kamil SÖKER “Antalya'yı ve Konyaaltı İlçemizi ortak akılla yöneteceğiz. Sivil toplum örgütlerimiz olmazsa olmazımız olacak" dedi.

Söker, "Toplumumuzun öneri, talep ve eleştirileri doğrultusunda yerel yönetim hizmetlerini en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Her daim halkımızla iletişim içerisinde olacağız. Mutlu belediyeciliğin bir parçası da mutlu toplumdan geçer. Bizim başkanlığımızda, taşa toprağa değil, insana yatırım yapacağız.” diye konuştu.

CHP Konyaaltı belediye başkan aday adayı Kamil Söker, CHP Konyaaltı İlçe yöneticilerine yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde yapacağı hizmet projelerini anlattı. Söker, konuşmasını şöyle sürdürdü ;

MECLİS ÜYELERİ PARTİLİ OLACAK..

“Geçtiğimiz dönemde yapılan stratejik hatalar nedeni ile, CHP'nin birçok meclis üyesi maalesef çeşitli partilere geçti. Bu nedenle, seçilecek parti meclisi üyelerimizin geçmişine ve özellikle de partili olmasına dikkat edeceğiz. Ayrıca, ben yaptım oldu anlayışı bizim felsefemizde asla olmayacak.

Parti meclisi üyelerini örgütümüzle birlikte yapacağız. Belediyemizi de birlikte yöneteceğiz. Grup kararlarına uymayan meclis üyelerinin bu partide işi yok. Grup kararlarına uymayan kim olursa olsun partiden göndereceğiz.

HEDEF ANTALYA BÜYÜKŞEHİR VE 19 İLÇE..

Bizler bugüne kadar sol'u anlatmayı beceremedik, bu yüzden köy, köy, mahalle mahalle gezip, toplumumuza bu değerleri anlatacağız. Hedef Antalya Büyükşehir ve 19 ilçe. Ben örgütün önemini bilen bir insanım. Halkın içinden biriyim. O yüzden Konyaaltı'nda mahalle komiteleri oluşturup, Konyaaltı'nı birlikte yöneteceğiz. Önce örgüt dedim. Ve ilk buluşmayı da çok değerli ilçe yönetici yoldaşlarımla yaptık. İnanacağız....Çalışacağız....Başaracağız. Ve birlikte yöneteceğiz.

GELİR VE GİDERLERİ BELEDİYENİN KAPISINA ASACAĞIM...KAPIM HERKESE AÇIK OLACAK..

Bizim yönetimimizde her şey şeffaf olacak. Belediyemizin gelir ve giderlerini her yıl belediyemizin internet sitesinde yayınlayacağız. Ve ayrıca belediyemizin kapısına da asacağız. Belediyede randevu sistemini ortadan kaldıracağım. Kapım herkese açık olacak. İsteyen gelip benimle rahatça görüşebilecek. Kim olursa olsun, belediyemize gelen vatandaşlarımızın sorunları anında çözüm bulacak, bürokratik engelleri kaldırıp, bugün git yarın gel anlayışını tarihe gömeceğiz.

ÖĞRENCİLERİMİZİN SERVİS ÜCRETLERİNİ BELEDİYE KARŞILAYACAK

Konyaltı'nı bir çağdaş kent, kültür ve spor kenti yapacağız. Şunu herkesin iyi bilmesi gerekiyor. Sorunların çözümü CHP iktidarından geçiyor. Seçim bildirgemizde de yer alan eğitimden sağlıga tüm vaatlerimizi gerçekleştireceğiz.

Bunlardan bir tanesi de öğrenci sorunları. Biz, sosyal belediyeciliği halkımızla tanıştıracağız. Bu nedenle, öğrencilerimizin servis ücretlerini biz karşılayacağız.Ayrıca, çalışan annelerimizin çocuklarını gündüz güvenle bırakacağı güvenli kreşler açacağız.

Özellikle kadınlarımıza ve gençlerimize sahip çıkacağız. Onların sorunları ile yakından ilgileneceğiz. Üniversite öğrencilerine 5 yıldızlı otel konseptinde en az 500 kişilik üniversite öğrenci yurdu yapacağız. Gençlerimize sosyal ve kültürel alanlarda destek vereceğiz.

Gençlerimizi her yaz, sosyal kamplara göndereceğiz. Halkımızın daha mutlu yaşayacağı, bir Konyaaltı için çalışacağız. Yapacağımız mega projelerimizle Konyaaltı'nda yaşamak bir ayrıcalık olacak. Herkes rahat bir nefes alacak.

KONYAALTI SAHİLİNİ BÜYÜKŞEHİR'DEN ALACAĞIZ

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilimiz ne yazık ki Büyükşehir belediyesi tarafından işletilmektedir. Biz, göreve geldiğimizde Konyaaltı sahilini Büyükşehir'den söke söke alacağız.

Konyaaltı sahili halkındır halkın kalacak. Antalya halkını mutlaka denizle bütünleştireceğiz. Deniz festivalleri, deniz şenlikleri, deniz altı-üstü su sporlarını teşvik edeceğiz. Ayrıca, deniz müzesi açacağız. Nasıl ki deniz dalgasız, dalgada denizsiz olmazsa, denizlerde insanlarımızın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Bir başka anlatımla halkımız denizlerin dalgası olacaktır..

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ KURACAĞIZ

Göreve geldiğimizde, çağdaş ve daha yaşanabilir bir kent için CHP’nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışını temel alan, projeli hizmetlerimizi, parti örgütüyle birlikte tüm Konyaaltı halkımızın hizmetine sunacağız.

Şeffaf, insan odaklı yönetim anlayışı ile halkın katılımını her zaman öne çıkartacağız. Antalya’mız birinci derce deprem kuşağında olup, ciddi deprem riski altındadır, olası bir olumsuzluk halinde belediye olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Bunun için, Konyaaltı İlçemizin 25-50-100 yıllık geleceğini planlayarak; deprem, fırtına, sel ve benzeri doğal afetlere karşı AFET koordinasyon merkezi kuracağız,

Konyaaltı'mıza yaraşır, yakışır ve çağdaş modern kent meydanları yaratacağız. Tüm vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde mutlaka yanında olacağız. İleri yaş grubundaki insanlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik olarak çok yönlü donanımlı sosyal ve kültürel alanlar yaratacağız.

ÇAĞDAŞ MODERN KENT MEYDANLARI YAPACAĞIZ

Yapı Güvenlik sorunu taşıyan binaların yenilenmesi için gerekli çalışmayı sıkı bir şekilde yapacağız. Ayrıca gecekondu ve diğer tüm alanlardaki tapu sorununu çözmek için özel tapu masası kuracağız.

Konyaaltı ilçemize yaraşır çağdaş modern kent meydanları yaratacağız. Sanatçılarımızın eserlerini icra edip sergileyecekleri kültür ve sanat merkezleri inşa edeceğiz. Üniversite öğrencilerine ve ekonomik zorluk çeken vatandaşlarımızın her türlü desteği ve katkıyı vereceğiz.

BEN İÇİNİZDEN BİRİYİM..

Ben içinizden bir arkadaşınız olarak göreve geldiğimde sizlerle ve parti örgütümüzle el ele vererek, Konyaaltı İlçemizde halkımızın çağdaş, modern, sanatsal ve kültürel yanının ağır bastığı bir kentte özgür, mutlu, güven içinde yaşaması için gerekli her türlü hizmeti sunacağız. Çünkü biz, sadece sorunları değil çözümlerini de biliyoruz "

KİMSE YATAĞA AÇ GİRMEYECEK

Konyaaltında yoksul Aile kalmayacak her evde bir çalışan olacak.

Yoksul Aile'lerede Konyaaltı esnafından alışverişini yapması koşuluyla 1000 er liralık maaş bağlayacagız Konyaaltı kart olacak .

Kimseyi Rencide etmiyecegiz gidip Çalasına çocuğuna Konyaaltı esnafından alışverişini yapacak... bununla birlikte Konyaaltı esnafıda nefes alacak