Şok iddia: Türkiye işgal tehlikesiyle karşı karşıya

Türkiye ve ABD arasında S-400 tartışması yaşanırken Prof. Dr. Sencer İmer'den gündeme bomba gibi düşecek iddialar geldi. İmer, Türkiye'nin bir işgalle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şok iddia: Türkiye işgal tehlikesiyle karşı karşıya
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PROF. Dr. Sencer İmer bir Youtube kanalına verdiği röportajda, "Çevremizde yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'ye yönelik bir askeri operasyonu işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sencer İmer, Türkiye'nin bir güvenlik tehdidi altında olduğunu belirterek, "Çevremizde yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'ye yönelik bir askeri operasyonu işaret ediyor." dedi. Türkiye'de bir 28 Şubat darbesi olduktan sonra ABD'de bir tatbikat düzenlediğini söyleyen İmer, Nevada çölünde yapılan tatbikatta Türkiye'nin tasvir edildiğini ve 24 Temmuz'da yani Lozan Anlaşması'nın yıldönümü olduğuna dikkat çekti.

Türk donanması ani bir baskınla imha ediliyor

İmer, "Öte yandan Stavridis'in başkanı olduğu bir enstitü bir deniz tatbikatı senaryosu yazıyor. Türk donanması ani bir baskınla Yunan ve Amerikan (müttefik) donanması tarafından imha ediliyor. Bu tabi Türkiye'nin denizde korumasız kalması anlamına geliyor. Kıbrıs adasının da böylece ablukaya alınarak kolayca oradaki edinilmiş olan Türk soydaşlarımızın haklarının ellerinden alınması anlamına geliyor" dedi.

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