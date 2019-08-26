Söbüçimen yoluna asfalt

Alper Kutay

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaz aylarında yoğun olarak kullanılan Gündoğmuş’a bağlı Söbüçimen Yaylası yolunu konforlu hale getiriyor. Altyapı ekipleri, Söbüçimen Yaylası yolunda bozuk olan bölgeleri sökerek tekrar dolgu malzemesi ile sıkıştırıyor. Belirlenen bölgelere büz koyan ekipler, şarampolleri de temizliyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı asfalt ekipleri, hazırlığı biten 2.5 kilometre yolu sathi kaplama asfaltla kapladı. Hazırlığı biten bölümler etap etap asfaltlanmaya devam edecek. Türkler Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, Manavgat ve Gündoğmuş yaylacılarına hizmet eden yolun yenilenmesinin son derece önemli olduğunu belirtti. Muhtar Şahin, yürütülen sathi asfalt ve stabilize yol çalışmalarının bölgenin önemli bir ihtiyacı olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti