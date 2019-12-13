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Skandal Ermeni kararına TBMM'den ortak tepki: HDP'den tepki çeken ret

TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı kınayan ve reddeden karar metni kabul edildi

POLİTİKA 13.12.2019, 23:15 13.12.2019, 23:25
Skandal Ermeni kararına TBMM'den ortak tepki: HDP'den tepki çeken ret
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TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı karar metni  okunarak, oylamaya sunuldu. Karar metnine AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP  grupları kabul oyu, HDP Grubu ret oyu verdi.
 
Kabul edilen karar metninde, "ABD Senatosunun, tarihi gerçekleri  saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde  Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet  Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz." denildi.
Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında  oluşacak Senatoyu bağlamayacak bu kararın, açıkça kirli bir siyasi oyunun parçası  olduğu belirtilen metinde, "Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları  temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır. Türkiye Büyük Millet  Meclisi, tarihi olaylar hakkında hüküm vermenin parlamentoların işi olmadığı  görüşünü tekrar etmektedir." ifadesine yer verildi.
 
Sözde Ermeni soykırımı karar tasarısının daha önce de birçok kez ABD  Senatosuna geldiği ve reddedildiği hatırlatılan metinde, şunlar kaydedildi:
 
"Manidardır ki, ABD çıkarları ne zaman Türkiye'nin politikalarıyla  ters düşse bu konu Senato gündemine getirilmektedir. Esasen mesele, Ermeniler ve  1915 olayları meselesi değildir; Ermeniler de tarihi olaylar da ABD Senatosunun  umurunda değildir; Türkiye, aziz milletimizin iradesine göre değil de ABD'nin  taleplerine uygun politika geliştirse ne Ermeniler ne de 1915 olayları ABD  Senatosunun gündemine gelecektir."
 
Türkiye'nin tutumunun bu konuda net ve belli olduğu kaydedilen metin,  şöyle devam etti:
 
"Tarihi gerçekler merak ediliyor ve önemseniyorsa, bilim adamları  güvenilir araştırmalarla dünya kamuoyunu bilgilendirebilir. Türkiye zengin  arşivlerini Ermeniler dahil bütün araştırmacılara açmıştır ancak Ermenistan'ın en  önemlileri dahil araştırmacılara arşivleri açılmamıştır. Bilgi ve belgeleri  gizleyerek, kara propagandaya ve ırkçı yaklaşımlara boyun eğmek ABD Senatosu  dahil parlamentolara yakışmaz. Türkiye ve ABD arasında uzun yıllara dayalı  stratejik müttefikliğin ve dostluğun, karanlık hesaplara alet edilerek tahrip  edilmesinden büyük üzüntü duymaktayız. ABD Senatosu artık kendi tarihine kattığı  bu kirli vicdan yüküyle yaşamak zorundadır. Türkiye, ABD Senatosunun bu kararını  ve benzeri türden baskı araçlarını hiçbir şekilde dikkate almaksızın,  bölgesindeki milli çıkarlarını ve güvenliğini korumaya kararlılıkla devam  edecektir.
 
ABD Senatosunun bu kararı hem tarih hem hukuk açısından hem de Türk  milleti ve insaf sahibi dünya halkları nezdinde yok hükmündedir. Bu karara karşı  milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, Türkiye'nin,  uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin tabii bir  hak olduğunu kamuoyuna duyururuz. Bu düşüncelerle, ABD Senatosunun mezkur  kararının tümüyle kınanmasını, reddini, yok hükmünde sayılmasını ve yüce Türkiye  Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması  hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."
 

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