Siyasiler sandık başında

ALANYALI Dışişlerİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu memleketinde kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 09.30'da eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte oy kullanacağı Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi, oylarını 2406 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bu seçim şehirlerimiz için önemli, şehirlerimizi ehli insanlara emanet etmek için önemli. Dolayısıyla biz de demokratik haklarımızı kullanarak oyumuzu verdik. Bu seçim de ülkemizin bekası, istikrarı ve geleceği için önemli. Çünkü seçimlerde milletimizin kendisi bir ülkenin ve milletin geleceğine yön veriyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın bu bilinçle oy verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu seçimler hem şehirlerimiz için hem de ülkemiz ve ülkemizin istikrarı için hayırlara vesile olur. Ülkenin istikrarının, bekasının ne demek olduğunu sadece Türkiye vatandaşı olarak değil Dışişleri Bakanı olarak da önemini çok iyi biliyorum ve tüm çalışmalarımda bunun ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Ülke ne kadar güçlü olursa dış politikada o kadar etkili olduğumuzu biliyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN İZMİR ADAYI ZEYBEKCİ, OYUNU KULLANDI

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, oyunu Bornova Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'nda kullandı. Zeybekci, İzmir'in kazanması için yola çıktıklarını, kazananın İzmir olmasını istediklerini söyledi. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, oyunu Bornova'da bulunan Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'nda 2327 nolu sandıkta eşi Ayşen Zeybekci, oğlu Atilla Şükrü Zeybekci, kızı Fatma Özkan ve damadı İbrahim Emre Özkan ile birlikte kullandı. Zeybekci'ye, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Nihat Zeybekci, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazanan İzmir olsun. İzmir kazansın diye yola çıktık. Biz gönüller yapmaya geldik diye yola çıktık. 4 aylık seçim kampanyasının sonunda oyumuzu kullandık. Milletin iradesinin üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar, saygı göstereceğimiz bir karar. Milletimiz isabetli bir karar verecektir. Diliyoruz ve temenni ediyoruz ki; İzmirimiz 21'inci yüzyıldaki şehirler yarışında yerini alsın. Onu hedefledik, onu amaçladık" dedi. Türkiye ve millet için hayırlı olan seçim sonuçlarının çıkması temennisinde bulunan Nihat Zeybekci, şöyle devam etti: "Tüm teşkilatımız, gerek AK Parti, gerekse MHP teşkilatına hakikaten il başkanlarının nezdinde üstün gayret ve çalışmalarından dolayı, bütün mensupları ile çok teşekkür ediyoruz. İzmir kazansın. Oyunuzu sadece ve sadece kendinize, İzmir'e ve geleceğinize verin."

MİLLET İTTİFAKI'NIN İZMİR ADAYI TUNÇ SOYER OYUNU KULLANDI

Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Tunç Soyer, oyunu kullandı. Seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Soyer, "Fragman bitti, film başlıyor" dedi. Millet İttifakının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Tunç Soyer, oyunu kullanmak için Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl İlkokulu'na eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer ile birlikte geldi. Okul bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Soyer, oy kullanmak için sıraya girdi. Sıranın kendisine gelmesinin ardından sandık görevlilerine iyi çalışmalar diledi. Soyer oyunu 1083 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra seçime yönelik değerlendirmede bulunan Soyer, "Güzel bir maratondu. Tatlı bir telaştı. Fragman bitti, film asıl şimdi başlıyor. Bundan sonrası daha yoğun olacak. Her seçim aslında demokrasi sınavıdır. Ben bugün de herkesin bu sınavdan başarılı bir şekilde geçeceğini umuyorum. Milletimizin başarılı bir sınav vereceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Soyer'den sonra eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer de aynı sandıkta oy kullandı. Soyer'in kızı zarfı öptükten sonra oy zarfını sandığa attı.

MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı. Akşener sandıktan "İyi bir sonuç çıkacak" dedi. Meral Akşener Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Akşener, “Uzunca ve hareketli -tırnak içi hareketli- bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak. İstanbul iyi olacak" dedi. Seçim sonuçlarını Ankara'da partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyleyen Akşener'e bir basın mensubu “Sizce sandıktan ne çıkacak?" diye sordu. Akşener, "İyi bir sonuç çıkacak" şeklinde cevap verdi.

MEVLÜT UYSAL OYUNU KULLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Alanyalı Mevlüt Uysal, eşi Hatice Uysal ile birlikte sabah saat 10.00’da geldiği, Kumburgaz’da oyunu kullandı. Seçim sonuçlarının memlekete hayırlı olmasını dileyen Uysal, “En büyük güç vatandaşın iradesidir” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Kumburgaz Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. 1055 nolu sandığın bulunduğu sınıfın önüne gelen Uysal sırasını bekledi. Bu sırada vatandaşlarla konuşan Uysal, sırası geldiğinde sandık görevlileriyle sohbet ederek, katılım hakkında bilgi aldı.





“GÜZEL BİR SEÇİM ATMOSFERİ VAR”



Oy verdikten sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uysal, “Bu gün tüm vatandaşlarımız sandık başında. Demokrasinin güzelliği de bu. Tabi seçim öncesinde herkes projelerini ve vaatlerini vatandaşlara anlattı. Adayların projeleriyle ikna edebildikleri kadarıyla bu gün de seçmenler kendilerine oy verecek. Sandıktan ne çıkarsa ve vatandaşımız ne karar verirse herkes buna saygı duyacak. En büyük güç vatandaşın iradesidir. Ben hem adayım hem de vatandaş. Kendi vatandaşlık görevimi de yaparak oy kullandım. Burada gayet güzel bir seçim atmosferi var. Bütün adaylara teşekkür ediyorum. Seçimler, demokratik bir hava içerisinde, demokrasi şöleni deniliyor ya aynı o şekilde geçiyor. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.