Siyasi partilerin seçimlerde ne kadar devlet yardımı alacağı netleşti

TBMM'ye sunulan bütçe tasarısı ile birlikte siyasi partilerin önümüzdeki yıl alacağı devlet yardımı miktarı da netleşti. Devlet desteğinden AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin yanı sıra ilk kez 5'inci parti olarak İYİ Parti de yararlanacak. Bütçeden partilere aktarılacak 772.3 milyon liralık desteğin 335 milyon lirası AK Parti'ye gidecek.

YARDIM, YEREL SEÇİMLERDİ 2'YE KATLANIYOR

Yeni yıl bütçe rakamlarının netleşmesiyle, yerel seçimlerin yapılacağı 2019 yılında siyasi partilere aktarılacak devlet yardımları da belli oldu. Siyasi partiler her yıl genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si oranında Hazine yardımı alıyor. Genel seçim dönemlerinde bu yardımlar 3'e, yerel seçimlerin yapılacağı yıllarda da 2'ye katlanıyor.

5 PARTİ YARDIMDAN FAYDALANACAK

2019 yılında genel bütçe gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin lira olacak. Buna göre siyasi partilere 2019 yılı için önce 346 milyon 918 bin 561 lira para aktarılacak ve yerel seçimler nedeniyle de aynı miktarda ikinci bir destek daha verilecek. Böylece toplam devlet yardımı tutarı 693 milyar 836 milyon liraya ulaşacak. Bu parayı en son yapılan genel seçimlerde yüzde 10 barajını geçen AK Parti, CHP, HDP ve MHP alacak. Yasa gereği ayrıca, son seçimde yüzde 3 barajını geçtiği için İYİ Parti de yardım alacak.Sözcü haberine göre, bütçeden 5 siyasi partiye aktarılacak toplam destek 772 milyon 356 milyon liraya ulaşacak.

İYİ PARTİ'YE 78,5, AK PARTİ'YE 335 MİLYON TL

2019 yılında bütçeden AK Parti'nin kasasına 335 milyon526 bin lira para aktarılırken CHP 178 milyon 564 bin lira alacak. HDP'ye 92 milyon 238 bin lira, MHP'ye 87 milyon 508 bin lira ödenecek. İYİ Parti'ye de 78 milyon 520 bin lira verilecek.