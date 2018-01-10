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Siyasette yeni dönemi başlatacak zirve! Gözler saat 16.00'ya çevrildi

Türk siyasetinde yeni dönemi başlatacak olan zirve, bugün 16.00'da Külliye'de gerçekleşecek. MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "2019+5 desteği" vaat ediyor

Siyasette yeni dönemi başlatacak zirve! Gözler saat 16.00'ya çevrildi

Türk siyasetinde yeni dönemi başlatacak olan zirve, bugün 16.00'da Külliye'de gerçekleşecek. MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "2019+5 desteği" vaat ediyor

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:56
Siyasette yeni dönemi başlatacak zirve! Gözler saat 16.00'ya çevrildi
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MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüşecek. Zirvede, Cumhur ittifakı konusu ele alınacak.

BAHÇELİ, CUMHUR İTTİFAKI İÇİN İLK SOMUT ADIMI ATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2 gün önce basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve 2019'daki "Cumhurbaşkalığı Hükümet Sistemi" için aylardır konuşulan "AK Parti-MHP ittifakı"na (Cumhur ittifakı) ilişkin liderler seviyesindeki ilk somut adımı attı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ADAYIMIZ ERDOĞAN"

Bahçeli özetle, "MHP Cumhurbaşkanlığı için aday göstermeyecektir. MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi milletvekilliği seçimlerine girer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 'Yenikapı ruhu'yla Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Bu karar nettir." dedi.

MHP Lideri, devamında ise topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı: "MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır ."

BAHÇELİ DESTEK TAZELEDİ: 2019+5

Bahçeli, dün Meclis'teki Grup Toplantısı'nda da aynı konuya değindi ve "Desteğimiz seçimlerle sınırlı kalmayacak, 2019'dan sonraki 5 yıl boyunca iş birliğini gönül huzuruyla yapacağız." sözleriyle desteğini daha da artırdı.

KÜLLİYE'DE BİRARAYA GELECEKLER

Erdoğan da Bahçeli'ye anında karşılık vererek, "Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin dertlerini de konuşuruz, uyum yasalarının çalışmasını da arkadaşlar yapar yolumuza yürürüz." yorumunu yaptı. Kısa süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiği açıklandı.

TÜRK SİYASETİNİN SEYRİNİ BELİRLEYECEK ZİRVE

Görüşmede AK Parti ve MHP'nin 2019'da ittifak yapıp yapmayacağı netleşecek. Burada alınacak kararların Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar Türk siyasetinin seyrini belirleyeceği ise şimdiden görülüyor.

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