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Siyasette taşlar yerinden oynuyor! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket

Erdoğan'ın gerçekleştirdiği toplantıda Barış Pınarı Harekatı sonrasında siyasette meydana gelen sürpriz değişiklikler ele alınırken CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliğinin zora girdiği değerlendirildi.

POLİTİKA 31.10.2019, 12:44
Siyasette taşlar yerinden oynuyor! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
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AK Parti MKYK ve MYK toplantıları, önceki gün parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. MKYK toplantısında Suriye'de ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar çerçevesinde ara verilen Barış Pınarı Harekatı görüşüldü. Toplantıda, Erdoğan'ın, "Bu süreçte de en çok Rusya bizim yanımızda oldu. Bölgeden çekilenler çekildi ama istediğimiz gibi olup olmadığını göreceğiz. Süreci takip ediyoruz." dediği öğrenildi.Milliyet gazetesinin haberine göre, MYK'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir sunum yaptı. Akar'ın, "Dünyanın iki küresel gücüyle Suriye'nin geleceğini belirleyebilecek mutabakatlar yapıldığını, bunun Türkiye'nin dış politikasına, AB politikasına etkilerinin olacağını" aktarırken sürece ilişkin, "yüzyıllık bir hamle oldu" nitelemesi yaptığı belirtildi.

İNSAN HAKLARI BELGESİ HAZIR

MYK'da Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti'nin, yargı reformu çerçevesinde hazırlanacak İnsan Hakları Eylem Planı'nına temel teşkil edecek politika belgesini sundu. Milliyet'e konuşan Usta, konuyla ilgili hazırlık çalışmalarını 1 yıl önce başlattıklarını, araya giren seçim döneminin tamamlanmasıyla birlikte sürece yeniden ivme kazandırdıklarını kaydetti. Usta, "AK Parti, insan haklarının gelişimi noktasında Türkiye'de pek çok ilke imza atmıştır. 'İnsanlık onuru', 'eşitlik', 'özgürlük', 'adalet' başlıklarında hangi söylemlerin ön plana çıkartılması, hangi konu başlıklarının tartışılması gerektiği üzerinde duruyoruz. Önümüzdeki süreçte milletvekilleri, akademik camia, ilgili STK'ların da paydaş olacağı düzenli toplantılar yapacağız" dedi.

"CHP İYİ PARTİ İŞ BİRLİĞİ ZORA GİRDİ"

AK Parti Arge Başkanlığı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin anket çalışması da MKYK'da değerlendirildi. Parti kurmayları arasında söz konusu ankete yönelik şu değerlendirmeler dillendirildi: "CHP yönetiminin ve CHP elitlerinin amalı, fakatlı desteğine karşın CHP tabanın yarıdan fazlası bu harekatı destekliyor. HDP tabanında da yüzde 30 oranında bir destek söz konusu. CHP ile HDP arasındaki ilişkilerde de tam bir kopuş var. Türkiye'nin milli çıkarlarıyla ilgili çatışma CHP ile İYİ Parti arasındaki iş birliğini de zora soktu."

#siyaset #anket #Barış Pınarı Harekatı #recep tayyip erdoğan
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