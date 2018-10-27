'Siyaset söylemden eyleme geçmeli’

MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, SP heyeti ile karşılıklı tanışma faslının ardından MÜSİAD'ın geldiği noktaya ilişkin bilgi verildi. MÜSİAD’ın merhum Necmettin Erbakan'ın desteği ile kurulduğuna dikkat çekerken Sarıca, MÜSİAD'ın Türkiye ve yurt dışında oldukça geniş bir ağı olduğunu, MÜSİAD genel başkanı Abdurrahman Kaan’ı takip ettiklerini ve açılış yemeğinde dinlediklerini ifade etti. “Siyasette çok fazla bilgi kirliliği var” diyen Sarıca, “Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu takip edin. Genel başkanımızın uyarıları bu ülkenin kurtuluşudur” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üretime yönelik olmayan yatırımları durduracakları yönündeki açıklamalarının oldukça yerinde bir karar olduğunu belirten Sarıca, ancak Kanal İstanbul ve Çanakkale Köprüsü projelerinin devam ettiğine dikkat çekti. MÜSİAD'ın Alanya ile birlikte 86 ve yurt dışından 79 ülkede 209 noktada şubesi olduğunu belirten Durusoy ise son olarak Somali’de şube açtıklarını kaydetti.

‘ARTIK SÖYLEMİN ÖTESİNE GEÇELİM’

Durusoy, “Üreten Türkiye için söylemin ötesine geçerek Türkiye’yi dünyaya bağlayan çok ciddi adımlar atarak ticari ateşe gibi her şubemiz çalışıyor. Yurt içi ve yurt dışı başkanlar yazışma gruplarımızda farklı ülkelerden gelen yatırım talepleri olduğunu görüyoruz. Siyasi alanın artık söylem üzerinden eyleme geçmesi gerekir. Saadet Partisi ve tüm partiler ‘Üretmemiz lazım’ diyor ancak, üretmemiz lazımın ötesine geçecek bir adıma göremiyoruz. Bunları hep birlikte projeler hazırlayarak belediye ve STK destekleri ile harekete geçelim” çağrısı yaptı.

BOR MADENİ ARTIK ÜRETİME DÖNÜŞMELİ

“MÜSİAD üst kurulları aralarında ETİ madenin de olduğu şirketlerle anlaşarak artık poliüretanın ham maddesini Türkiye’de üretmeye başlayacak” diyen Durusoy, “MÜSİAD yılda 4 kez genel idare kurulu toplantısı yapıyor. Ülkemizde en üst düzey, yatırımcı, siyasetçi, bürokratı bir araya getirerek çalışma yapıyor. Trabzon’da savunma sanayinde Türkiye’nin geldiği nokta ve MÜSİAD’ın konumu ele alındı. Daha sonra Uşak’ta yapılan toplantının konusu Bor madeniydi. Başına idealist bir genel müdür atanmış ETİ Maden’e. Dünyada bu madenin yüzde 73 rezervine sahibiz ancak bu bizi şımarıklığa itmesin. Geride kalan yüzde 27’lik rezerv dünyanın 350-400 yıllık ihtiyacını karşılayacak durumda. Bor maden rezervi var, bizim borcumuzu 1 günde siler doğru, bu madenin önemli bir kısmı bizde ancak henüz üretime istediğimiz manada dönüştürebilmiş değiliz” dedi.

‘SPOR ENDÜSTRİSİNİ ÖNEMSİYORUZ’

Durusoy, "İzmir’de ise spor endüstrisine ilişkin yapılan çalıştayda MÜSİAD kurucu genel başkanı, geçen dönemki kayak federasyonu başkanı Erol Yarar beye Akdağ Kayak Merkezi'nden bahsettik ve bu konuda bir dosya hazırlayarak ileteceğiz. Kendisi bakanlık düzeyinde bu konuda bize destek verecek. Artık devletimiz de spor endüstrisine büyük önem vermekte” diye konuştu.