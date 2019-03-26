‘Siyaset hiç bu kadar kirlenmemişti’

İyi Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, HDP tarafından dağıtıldığı iddia edilen broşürlerle ilgili olarak, ”Cumhuriyet tarihinde siyaset hiç bu kadar kirletilmemişti. Yenileceklerini gören çevreler ne yapacaklarını şaşırdı. Tünelin ucu göründü, vatandaş her şeyin farkında” dedi

‘Siyaset hiç bu kadar kirlenmemişti’
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DAHA önce Ankara’da yapılan ve MOBESE kameralarının araştırması sonucu arkasından bir Ak Parti üyesi ismin çıktığı senaryonun aynısının Antalya’da uygulanmaya çalışıldığının altını çizen Aydın, “Benzeri Ankara'da da yaşanmıştı. MOBESE kameraları incelendi ve faili Ankara Belediyesi'nden bir müdür çıktı. Seçimlerde yenileceklerini fark edenler böylesi kirli ayak oyunları ile gündemi saptırmaya çalışıyor. Cumhuriyet tarihinde siyaset hiç bu kadar kirletilmemişti. Tünelin ucu göründü, vatandaş her şeyin farkında. Artık yenilecek olmanın duygusuyla kendi ayaklarına sıkıyorlar. Broşürü dağıttığı iddia edilen parti bile bu sahtekarlığı yalanladı” dedi.

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