Sipahioğlu'ndan Ak Parti'ye sitem

1999-2014 yılları arasında Alanya Belediye Başkanlığı yapan, 2009’un Temmuz ayında ANAP’tan Ak Parti’ye transfer olan ve 2014 yerel seçimlerinde MHP’li Adem Murat Yücel’e seçim kaybeden Hasan Sipahioğlu, Ak Parti’ye esprili bir sitemde bulundu

Sipahioğlu'ndan Ak Parti'ye sitem
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DÜN sabah Cuma Pazarı’ndaki lokum ikram töreninden sonra Atatürk Anıtı önündeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği için yürüyerek Mola Kavşağı’na giden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sipahioğlu’nun Hancı Pastanesi’nde çay içme teklifini geri çevirmedi. Yücel’e Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da eşlik etti. Başkan Yücel’in seçim çalışmalarını basından ilgiyle takip ettiğini söyleyen Sipahioğlu, Alanya Toptancı Hali ve bazı mahallelerde Yücel’in meşalelerle karşılanmasına atıfta bulunarak Ak Partililere esprili bir dille sitem etti. Sipahioğlu’nun, “2009’dan 2014’e kadar Ak Parti’nin belediye başkanıydım. Bana bir kere bile meşaleli karşılama yapmadınız?” sözleri, başta Yücel ve Toklu olmak üzere masada bulunanları kahkahaya boğdu.

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