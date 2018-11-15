Sipahioğlu Dim TV'de gündemi değerlendirecek

TÜM Türkiye gibi Alanya siyaseti de 31 Mart 2019da yapılacak yerel seçimlerde sahaya inecek adayların kim olacağını merakla bekliyor. MHPde mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücelin adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Ak Partide Mustafa Toklunun da aday olmasının kesinleştiği konuşuluyor. CHP ile İyi Partinin ittifak yapıp yapmayacağı, ittifak olursa kimin aday olacağı da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Seçimlere 5 ay kala aday belirsizliği devam ederken, Alanya siyasetinin genç kuşak isimlerinden İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, Alanyanın yeni nesil kanalı Dim TVde (dimtv.tv) her Cuma ekranlara gelen Politika Kulisine konuk olacak. Sipahioğlu, programda hem yerel seçim sürecini değerlendirecek, hem de muhtemel aday adaylarının analizini yapacak. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutayın hazırlayıp sunduğu Politika Kulisi, bu akşam saat 19.302da başlayacak.