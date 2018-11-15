Sipahioğlu Dim TV'de gündemi değerlendirecek

TÜM Türkiye gibi Alanya siyaseti de 31 Mart 2019da yapılacak yerel seçimlerde sahaya inecek adayların kim olacağını merakla bekliyor. MHPde mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücelin adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Ak Partide Mustafa Toklunun da aday olmasının kesinleştiği konuşuluyor. CHP ile İyi Partinin ittifak yapıp yapmayacağı, ittifak olursa kimin aday olacağı da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Seçimlere 5 ay kala aday belirsizliği devam ederken, Alanya siyasetinin genç kuşak isimlerinden İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, Alanyanın yeni nesil kanalı Dim TVde (dimtv.tv) her Cuma ekranlara gelen Politika Kulisine konuk olacak. Sipahioğlu, programda hem yerel seçim sürecini değerlendirecek, hem de muhtemel aday adaylarının analizini yapacak. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutayın hazırlayıp sunduğu Politika Kulisi, bu akşam saat 19.302da başlayacak.