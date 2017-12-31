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Sınıra gidip Yunanistan'ı uyardı: Dünyayı size dar ederiz!

Başbakan Binali Yıldırım, Edirne'de yaptığı konuşmada Ege'deki statüsü belli olmayan kayalıklarla ilgili Yunanistan'ı uyarıp "Kimse cinlik yapmasın. Dünyayı dar ederiz." dedi

Sınıra gidip Yunanistan'ı uyardı: Dünyayı size dar ederiz!

Başbakan Binali Yıldırım, Edirne'de yaptığı konuşmada Ege'deki statüsü belli olmayan kayalıklarla ilgili Yunanistan'ı uyarıp "Kimse cinlik yapmasın. Dünyayı dar ederiz." dedi

31 Aralık 2017 Pazar 08:46
Sınıra gidip Yunanistan'ı uyardı: Dünyayı size dar ederiz!
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Edirne'de Yunanistan'a Ege'deki adalar ve kayalıklarla ilgili mesaj vererek, "Ege'de anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları için, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir. Kimsenin toprağında, yurdunda gözümüz yok. Ama bizim topraklarımıza da göz dikenler olursa, onlara da dünyayı dar etmesini de biliriz" dedi.

KAYALIKLARLA İLGİLİ YUNANİSTAN'I UYARDI

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Edirne ve Kırklareli'de düzenlediği il kongrelerine katıldı. Yoğun yağmur yağışının bulunduğu Edirne'de, kongre Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada Yunaistan'ı Ege'deki statüsü muğlak olana kayalıklarla ilgili uyardı.

"TEK ÇAKIL TAŞINI KİMSEYE VERMEM"

İşte Yıldırım'ın konuşmasından dikkat çeken o bölüm:

Biliyorsunuz Ege Denizi bizim Yunanistan ile aramızda bir dostluk denizidir. Ancak zaman zaman iç siyaset sebebiyle çatlak sesler geliyor. Efendim adalarla ilgili, kıta, hava sahasıyla ilgili. Bakın Türkiye büyük bir ülke. Türkiye'nin geçmişinde 6 asırlık bir medeniyet var. Bu medeniyetin devamında Türkiye Cumhuriyeti. Ege'de olsun, Doğu'da olsun, Güneydoğu'da olsun. Tek bir çakıl taşını bile kimseye vermem bu böyle bilinsin.

"DÜNYAYI DAR ETMEYİ BİLİRİZ"

Onun için Ege'de anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları için, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük bir yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir. Kimsenin toprağında, yurdunda gözümüz yok ama bizim topraklarımıza da göz dikenler olursa, onlara da dünyayı dar etmesini de biliriz. Bu kadar basit.

Türkiye'ye o bakımdan gerilime sokmak ve bu Ege konusunu iç siyaset meselesi yapmak aramızdaki dostluğu bozmaya yönelik kışkırtıcı hareketlerden komşularımızın uzak durmasını tavsiye ederiz. Kendi yararları için bunun daha doğru olacağını ifade etmek istiyorum.

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Kemal KılıçdaroğluYunanistanEdirneBinali YıldırımGüncel
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