Sincan'ın yeni belediye başkanı belli oldu

ANKARA Büyükşehir Başkanı Mustafa Tuna'dan boşalan Sincan Belediye Başkanlığına, Murat Ercan seçildi. Tek aday olan AK Partili Ercan, kullanılan 37 oydan 35'ini alarak, Sincan'ın yeni belediye başkanı oldu.

37 OYDAN 35'İNİ ALDI

İstifa eden Melih Gökçek'in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Doç.Dr. Mustafa Tuna'nın ardından, Sincan Belediye Başkanlığına AK Partili Murat Ercan aday gösterildi. Ercan'ın tek aday olarak girdiği ve Sincan Belediye Meclisi'nde yapılan seçime, bütün meclis üyeleri katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Genel Merkez Yöneticisi Alaadin Varol ve AK Parti Sincan İlçe Başkan Vekili Soner Arslanargun da seçimi izledi. Ortak önerge ile aday gösterilen Murat Ercan, kullanılan 37 oydan 35'ini alarak Sincan'ın yeni belediye başkanı oldu.

"BÜTÜN GAYRETİMİZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Seçim sonrası konuşma yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, kendisine destek veren AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyelerine teşekkür etti. Hep beraber çalışacaklarını söyleyen Başkan Ercan, "Üzerime aldığım sorumluluğun ne kadar ulvi ve zor bir görev olduğunun farkındayım. İnşallah her beraber ortak akıl ve dayanışma ile Sincan'ımızda büyük bir sinerjiyle hizmet edeceğiz. Halkımızın teveccühünü kazanmak için bütün gayretimizle çalışacağız" dedi.

MURAT ERCAN KİMDİR?

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans programını tamamladı. Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev aldı. Mahalle Komisyon Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığında ve AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ercan, evli ve 3 çocuk babası.