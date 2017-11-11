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Sincan'ın yeni belediye başkanı belli oldu

Ankara Büyükşehir Başkanı Mustafa Tuna'dan boşalan Sincan Belediye Başkanlığı koltuğuna, AK Partili Murat Ercan oturdu

Sincan'ın yeni belediye başkanı belli oldu

Ankara Büyükşehir Başkanı Mustafa Tuna'dan boşalan Sincan Belediye Başkanlığı koltuğuna, AK Partili Murat Ercan oturdu

11 Kasım 2017 Cumartesi 16:11
Sincan'ın yeni belediye başkanı belli oldu
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ANKARA Büyükşehir Başkanı  Mustafa Tuna'dan boşalan  Sincan Belediye Başkanlığına,  Murat Ercan seçildi. Tek aday olan AK Partili Ercan, kullanılan 37 oydan 35'ini alarak,  Sincan'ın yeni belediye başkanı oldu.

37 OYDAN 35'İNİ ALDI

İstifa eden  Melih Gökçek'in yerine  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Doç.Dr.  Mustafa Tuna'nın ardından,  Sincan Belediye Başkanlığına AK Partili  Murat Ercan aday gösterildi. Ercan'ın tek aday olarak girdiği ve  Sincan Belediye Meclisi'nde yapılan seçime, bütün meclis üyeleri katıldı.  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve  İstanbul  Milletvekili  Erol Kaya,  AK Parti  Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı,  AK Parti  Ankara  Milletvekili  Murat Alparslan,  AK Parti  Sinop  Milletvekili  Nazım Maviş,  AK Parti Genel Merkez Yöneticisi Alaadin Varol ve  AK Parti  Sincan İlçe Başkan Vekili Soner Arslanargun da seçimi izledi. Ortak önerge ile aday gösterilen  Murat Ercan, kullanılan 37 oydan 35'ini alarak  Sincan'ın yeni belediye başkanı oldu.

"BÜTÜN GAYRETİMİZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Seçim sonrası konuşma yapan  Sincan Belediye Başkanı  Murat Ercan, kendisine destek veren AK Partili ve  MHP'li belediye meclis üyelerine teşekkür etti. Hep beraber çalışacaklarını söyleyen Başkan Ercan, "Üzerime aldığım sorumluluğun ne kadar ulvi ve zor bir görev olduğunun farkındayım. İnşallah her beraber ortak akıl ve dayanışma ile  Sincan'ımızda büyük bir sinerjiyle hizmet edeceğiz. Halkımızın teveccühünü kazanmak için bütün gayretimizle çalışacağız" dedi.

MURAT ERCAN KİMDİR?

Murat Ercan, 1974 yılında  Kırşehir'in  Mucur İlçesi'nde doğdu.  Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve  Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans programını tamamladı.  Murat Ercan,  AK Parti  Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev aldı. Mahalle Komisyon Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığında ve  AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise  AK Parti  Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ercan, evli ve 3 çocuk babası.

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