Şimdiye kadar ki en sert Gül yanıtı: AK Parti'li olduğunu düşünüyoruz!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK eleştirisiyle ilgili sorulan soruya cevap verdi.

"AK PARTİ'Lİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Ünal konuyla ilgili şunları söyledi:

11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül AK Partinin milletvekilliği yapmış, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Parti'i olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşmasını biz doğru bulmayız ve bu bizi üzer.

"MEDYA ÜZERİNDEN KONUŞMASI GAYET ÜZÜCÜ"

Dolayısıyla AK Parti'liler birbirleriyle medya üzerinden konuşmazlar. Eğer gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişare ile yaparız. Dolayısıyla bu meseleyi biz istişare ederiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da "üzüldüm" ifadesinin nedeni budur. Eğer eksik gördüğü, muğlak gördüğü bir şey varsa bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla ya da Sayın Başbakanımızla gayet rahat bir şekilde istişare edebilecekken medya üzerinden konuşuyor olması üzücüdür.

"HİÇBİR ZAMAN İLK OLARAK KABULLENMEDİK"

Dediğim gibi dostlarımızın, bizimle medya üzerinden konuşmasını hiçbir zaman ilke olarak kabullenmedik ve ahlak olarak da AK Parti'li olmak birbiriyle medya üzerinden konuşmamaktır. İstişare ile yürütmektir. Cumhurbaşkanımızın da Sayın Abdullah Gül'le bir teması olmamıştır.