Sibel Kurtoğlu Yıldırım Dim TV'ye konuk oldu

Asiye ELİAÇIK

ALPER Kutay'ın hazırlayıp sunduğu Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Siyasete üniversite yıllarımda girdim. O dönem kaldığım yurdun asenasıydım. Dönem dönem siyasetle ilgili girişimlerim oldu. Bir dönem yine Ak Parti'den meclis üyeliği adaylığım vardı. Alanya insanıyla çok rahat anlaşırım. Çünkü onlar gibi ben de Yörük kültüründen geliyorum. Temayüllerde de şansımı yüksek görüyorum" dedi.

'İŞ HAYATIMDAKİ BAŞARIMI

SİYASETE TAŞIMAK İSTİYORUM'

Ziraat Mühendisliği mezunu olduğunu ancak şu an İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak görev yaptığını dile getiren Yıldırım şöyle konuştu: "Üniversite yıllarımda siyasete girdiğimde, başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınmaması gibi durumlar yaşanıyordu. O dönemlerde bu duruma tepki göstererek dik bir duruş sergiledim. Bu duruşu yine sergileyerek milletvekilliği aday adaylığı başvurumu yaptım. Ziraat Mühendisliği mezunuyum. Ancak sadece kısa bir dönem yaptım. Şu anda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak çalışıyorum. Alanya Adliyesi'nde de iş güvenliği konusunda bilirkişilik yapıyorum. Sürekli olarak esnaflara ve iş hayatının da birçok meslek grubuna eğitimler düzenliyoruz. Ben bu yönümü de siyasete taşımak istiyorum. İnsan hayatına önem veren bir devletimiz var. Ben de bu konuyla bağlantılı olarak siyaset yaparsak çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İş hayatımdaki tecrübelerimi siyaset hayatıma yansıtmak istiyorum."