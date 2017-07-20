BU görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Türktaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'Şevki çizmeleri giy!' talimatı verdiğini söyledi.

Türktaş'ın açıklaması şöyle:

"Sayın genel başkanımızla ülke sorunları hakkında görüştük. Antalya hakkında sorunları ve çözümleri dile getirdik. Kendisi bize 'Ülkenin gidişatı iyi değil. Bu nedenle 2019 seçimlerine çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bunun için sizlerin şimdiden seçim startını vermenizi istiyorum. Bölgenizde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayın. Ben size bir telefon kadar yakınım' dedi. Yani özetle Sayın Kılıçdaroğlu 'Şevki çizmeleri giy!' dedi. Ben ve arkadaşlarım bu talimatlar doğrultusunda gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz."