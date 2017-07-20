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'Şevki çizmeleri giy!'

CHP eski Alanya İlçe Başkanı Şevki Türktaş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık makamında 1,5 saat görüştü  

'Şevki çizmeleri giy!'

CHP eski Alanya İlçe Başkanı Şevki Türktaş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık makamında 1,5 saat görüştü  

20 Temmuz 2017 Perşembe 16:41
'Şevki çizmeleri giy!'
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BU görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Türktaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'Şevki çizmeleri giy!' talimatı verdiğini söyledi. 
Türktaş'ın açıklaması şöyle: 
"Sayın genel başkanımızla ülke sorunları hakkında görüştük. Antalya hakkında sorunları ve çözümleri dile getirdik. Kendisi bize 'Ülkenin gidişatı iyi değil. Bu nedenle 2019 seçimlerine çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bunun için sizlerin şimdiden seçim startını vermenizi istiyorum. Bölgenizde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayın. Ben size bir telefon kadar yakınım' dedi. Yani özetle Sayın Kılıçdaroğlu 'Şevki çizmeleri giy!' dedi. Ben ve arkadaşlarım bu talimatlar doğrultusunda gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz." 

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şevki TürktaşCHPKemal Kılıçdaroğlu
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