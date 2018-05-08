Şerife Hoca MHP'den başvurdu

Alper KUTAY
HÜSEYİN Yıldız, Ömer Özbek, Ali üzüm ve Ayşe Sıddıka Saruhan Türkyılmaz'ın ardından Alanya'da yaşayan emekli öğretmen Şerife Uslu da Ankara'ya giderek MHP Genel Merkezi'ne aday adaylığı başvurusu yaptı. Başvuru sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret eden Şerife Uslu, "Antalya ve Alanya için yapılacak çok proje var. Bu nedenle ben de elimi taşın altına sokmak istedim. Eğer 21 Mayıs'ta açıklanacak listelerde bana görev verilirse bölge için en iyi hizmetleri yapmaya çalışacağım" dedi.
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