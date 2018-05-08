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Şerife Hoca MHP'den başvurdu

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Alanya'dan MHP'ye bir başvuru daha olduğu öğrenildi

Şerife Hoca MHP'den başvurdu

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Alanya'dan MHP'ye bir başvuru daha olduğu öğrenildi

08 Mayıs 2018 Salı 11:35
Şerife Hoca MHP'den başvurdu
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Alper KUTAY

HÜSEYİN Yıldız, Ömer Özbek, Ali üzüm ve Ayşe Sıddıka Saruhan Türkyılmaz'ın ardından Alanya'da yaşayan emekli öğretmen Şerife Uslu da Ankara'ya giderek MHP Genel Merkezi'ne aday adaylığı başvurusu yaptı. Başvuru sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret eden Şerife Uslu, "Antalya ve Alanya için yapılacak çok proje var. Bu nedenle ben de elimi taşın altına sokmak istedim. Eğer 21 Mayıs'ta açıklanacak listelerde bana görev verilirse bölge için en iyi hizmetleri yapmaya çalışacağım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin YıldızÖmer ÖzbekAli ÜzümAyşe Sıddıka SaruhanŞerife Uslu
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