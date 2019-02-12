Serdar Uygun listeye girmiyor

LİSTELER 19 Şubat’ta İlçe Seçim Kurulu’na verilecek, 3 Mart’a kadar askıda kalacak ve aynı akşam kesin listeler kamuoyuna açıklanacak. Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın adayı Adem Murat Yücel’in toplumun her kesimini temsil eden isimlerle istişarelerini sürdürdüğü öğrenilirken, CHP ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez cephesinde dün sürpriz bir gelişme yaşandı.

YOĞUN İŞLERİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Listeye girmesine kesin gözüyle bakılan, Alanya’nın tanınmış genç işadamlarından, Maya Döviz’in sahibi Serdar Uygun, yoğun işleri nedeniyle listeye girmeyeceğini açıkladı. Abdullah Sönmez’in listesinde 1. sırada olmasına kesin gözüyle bakılan ancak listeye girmeme kararı alan Uygun’un aktif siyaset arenasına katılmama kararı aldığı öğrenildi. Bu arada fermuar sistemiyle meclis listesini yazacak olan İyi Parti ile CHP’nin, 1. sıranın CHP’ye verilmesi konusunda anlaştığı, 1, 3, 5, 7, 9 ve 37’ye kadar olan diğer tek sayıların CHP’ye, çift sayıların ise İyi Parti’ye verileceği de gelen haberler arasında.