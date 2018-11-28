BİR dönem Alanyaspor Kulübü Başkanı da olan Hakan Dizdaroğlu, yoğun mesaisine rağmen davetlerini geri çevirmeyen Başkan Yücel’e teşekkür etti. Dizdaroğlu, “Bu denli yoğun çalışma ortamı içerisinde konu futbol, TÜFAD ve Alanya olunca sabah koştu geldi. Alanya'mızın büyük başkanı, kardeşim Adem Murat Yücel. Kahvaltı bahanesi ile çok güzel bilgi alışverişi gerçekleştirdik. Sanayi esnafının aşırı sevgisinden ona dokunmak ve sevgilerini göstermek isteyenler olsa da hiçbirini kırmadı. Hepsine hal hatır sordu, çıkışta resim çektirip gönüllerini aldı. Hep diyorum. Alanya’nın başkanı genç olmalı, gönül adamı olmalı, halktan birisi olmalı. Kendisine de söyledim. Yukarılara kızıp yeni partilere geçenler bu seçimde seninle dedim. Çünkü bu seçim başka, bu seçim kardeşimin seçimi. Seni kurda kuşa yedirmeyiz. Biliyoruz ki Büyükşehir Yasası’ndan elin kolun bağlı ama yine de durmadan koşturuyorsun. Aklı olan biliyor, kimse nankörlük yapmasın. Şimdiden hayırlı olsun kardeşim” dedi.