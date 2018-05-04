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Şengül Yeşildal resmen başvuru yaptı

24 Haziran'da aynı gün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine 50 gün kala Alanya'da aday adaylığı başvuruları devam ediyor

Şengül Yeşildal resmen başvuru yaptı

24 Haziran'da aynı gün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine 50 gün kala Alanya'da aday adaylığı başvuruları devam ediyor

04 Mayıs 2018 Cuma 21:04
Şengül Yeşildal resmen başvuru yaptı
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi'nde eski ilçe başkanı Ali Takavüt ve Alanya Belediye Meclisi'nin eski üyesi Gökhan Sipahioğlunun ardından CHP'nin eski ilçe başkanlarından Şengül Yeşildal da bugün Ankara'ya giderek CHP Genel Merkezi'nde aday adaylığı başvurusunda bulundu. Yeşildal, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Partili yoldaşlarımızın  isteğini kıramadım, milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Kimin aday olduğu değil, önemli olan demokrasiyi yeniden tesis edebilmek ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmaktır. Gerisi teferruattır. İnanıyorum başaracağız. Yaşasın demokrasi yaşasın cumhuriyet. 24 Haziran'da yaşanacak bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle."

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CumhurbaşkanlığıAlanya
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