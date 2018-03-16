Şehit cenazesinde konuşan Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır

AFRİN'DE yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammet Kır son yolculuğuna uğurlandı.Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"PEYGAMBER EFENDİMİZE UĞURLUYORUZ"

Cenaze namazı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Muhammedimize öncelikle bu şehadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. Onlar sevgili Peygamberimize ve Peygamberlere en yakın makamda olacaklar. Peygamber Efendimize uğurluyoruz. İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için özellikle vatan millet ezanımız için verdiler veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor" dedi.

"RABBİM, AFRİN SAVAŞINDA FETHİNİ BİZE YAKIN KILSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Osmanlı Mehmetçik için Muhammed'i kullanmadı. Mehmet hatta Mehemmed demiş. İslam dünyasında böyle askerler yok. Rabbim rahmetiyle tecelli etsin ve Rabbim bizlere de bu makamı lütfetsin diyorum. Rabbim terörle mücadelede özellikle de Afrin savaşında fethini bize yakın kılsın. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde bize yaklaşır."