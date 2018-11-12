‘Şehidimizi asla unutmayacağız’

HAKKARİ’DEKİ patlamada şehit olan Topçu Er Yusuf Önder, dün binlerce vatandaşın katıldığı törenle Alanya Garnizon Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yusuf Önder'in şahadet haberinin ardından tüm Alanya yasa boğulurken, vatandaşlar ve protokol üyeleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla başsağlığı dilediler. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Hakkari Şemdinli'de bulunan askeri üssümüzde meydana gelen elim kazada şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız kahramanlarımızla” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN TAZİYE MESAJI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Şemdinli’deki üs bölgesinde meydana gelen patlama sonucu, Alanya'da ikamet eden Bursa nüfusuna kayıtlı Topçu Er Yusuf Önder’in şahadet haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse, "Hakkari Şemdinli'deki patlamada şehit olan askerimiz Yusuf Önder kardeşimizin Alanya'daki baba ocağına ziyarette bulunduk. Başımız sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır diliyoruz. Mekanı cennet, derecesi ali, yakınlarının şefaatçisi olsun inşallah" dedi.

‘TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN’

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Şehidimiz var. Hakkari Şemdinli’deki üs bölgesinde meydana gelen patlama sonucu şehit olan Topçu Er Yusuf Önder’in şahadet haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimizin Alanya'da ikamet ettiği evindeyiz. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Şehidimiz var! Hakkari Şemdinli'deki üs bölgesinde meydana gelen patlama sonucu Alanya'da ikamet eden Topçu Er Yusuf Önder’in şahadet haberi bizleri derinden sarstı. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

‘ŞEHİDİMİZ VAR ALANYA’

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Şehidimiz var Alanya. Topçu Er Yusuf Önder Hakkari’deki patlamada Şehit düşmüştür. Allah rahmet eylesin" dedi. CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, "Şehidimiz var Alanya. Topçu Yusuf Önder Hakkari'deki patlamada şehit düşmüştür. Allah Rahmet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, "Türk milletinin başı sağ olsun! Başımız sağ olsun Alanya! Hakkari Şemdinli'deki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit olan, Alanya'dan şehidimiz Yusuf Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine de başsağlığı diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.

‘ALANYA HALKININ BAŞI SAĞ OLSUN’

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde yaşanan patlamada şehit düşen ve Alanya’da yaşayan Yusuf Önder kardeşimiz ile diğer 6 Mehmetçiğimize Cenab-ı Hak’tan Rahmet, aileleri ve tüm halkımıza başsağlığı; gazi olan askerlerimize acil şifalar dilerim" dedi.

