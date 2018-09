Sefa Çorbacı: ''Halk perişan durumda'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı. Çorbacı, "Bugün sevgili gazilerimizin günü. Gazilerimiz şanlı tarihimizin ebedi kahramanları. Destansı tarihimizin yaşayan abideleri. Milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının, fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. Millete Anadolu'nun kapılarını açan, 3 kıta 7 iklimde hakimiyet kurduran, Çanakkale ve İstiklal Marşı'nda tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlayan ruha, şehitlerimiz ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Gazilerimizi unutmamız mümkün değil" dedi.

'HER HAFTA BİR ÖNCEKİNİ ARATIYOR'

Türkiye'nin son dönemde içinden geçtiği zor koşulları CHP olarak sürekli dile getirdiklerini belirten Çorbacı, "Türkiye'nin içinden geçtiği durum ortada. Ancak bunları CHP olarak sürekli dile getiriyoruz. Belki iktidar söylediklerimizi ele alır diye düşünüyoruz. Her hafta ülkemizin ve bölgemizin sorunlarını dile getirip çözüm önerilerini sunuyoruz. Maalesef her geçen hafta bir önceki haftayı aratıyor. Vatandaşın sıkıntısı, derdi daha da artıyor. Özellikle genel seçimlerin ardındaN başlayan zam sağanağı alt gelir grubunu canından bezdirmiş, gelecek kaygısı ise insanlarımızı kara kara düşündürür hale getirmiştir.

'HALK SORUNLARIN ALTINDA EZİLİYOR'

Tüm sıkıntıların seçim sonrasında çözüleceği sözünü verenler, seçim sonrasına bırakılan sorunların büyüklüğü altında ezilmeye çare ararken, çaresizlik içinde çırpınmaya başlamışlardır. Halkın ihtiyaç duyduğu temel ürünler ikiye katlanırken, devleti yönetenlerin müdahale etmek yerine sitem etmeleri, engellemek yerine dert yanmaları, çözüm önerilerinin olmadığının bir itirafıdır. Bana gittiğim her yerde artık yerel seçimle ilgili sorular değil, genel seçimle ilgili sorular soruluyor. Asgari ücretli perişan bir durumda. Emekli vatandaşın durumu içler acısı. Yıllarca ülkemize hizmet edip, hayatlarının son döneminde rahat etmesi gereken bu kesim bizlerin babaları, anneleri ve amcalarıdır. Vefa duyup helallik almamız gereken emekli büyüklerimizi görünce sorumlular adına utanıyorum.”