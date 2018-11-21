Sefa Çorbacı'dan dekana ayar

CUMHURİYET Halk Partisi İlçe örgütü haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çorbacı, konuşmasına yerel seçimlerde kadın adaylara oy vermeyeceğini söyleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı'ya ilişkin sert eleştirilerde bulunarak başladı.

'YANDAŞ OLDUĞU İÇİN ATANAN SÖZDE DEKANI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Çorbacı, mevcut kadın düşmanlığının karşısında olduklarını ve kadınların mücadelesine her daim destek vereceklerini vurgulayarak "Sözlerime kadınları sosyal yaşamımızdan soyutlayan, hayatımızın diğer yarısı ve varlığımızı borçlu olduğumuz kadınları hele bu çağda ikinci sınıf birey gören sözde Uzay Fakültesi Dekanını şiddetle kınayarak başlıyorum. Türkiy’nin uzay yolculuğunda neden sınıfta kaldığı bu tip şahısların çağdışı düşüncelerinden ve engellemelerinden kaynaklanmaktır. Sözde dekan bilmelidir ki. Kendisi daha doğmadan 7 yıl önce kadın kozmonot Valentina Tereşkova dünya yörüngesinde 400 tur atarak rekor kırmıştır. Üniversiteler bilim yuvasıdır, üniversiteleri yönetenlerin ve eğitim verenlerin kafa yapıları da bilime ve çağdaş dünya gerçeklerine uygun olmalıdır. Yandaş olduğu için göreve getirilen bu tip kişilerin üniversiteleri hangi noktaya getirdiği ortadadır" ifadelerini kullandı.

'YAZ SEZONUNA SIKIŞAN TURİZM ANLAYIŞI BİZİMLE DEĞİŞECEK'

Çorbacı açıklamasının devamında Alanya'da yaşanan sorunlara değinerek "Yerel seçimlerde aday belirleme takviminin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Birkaç hafta içinden net resmi göreceğiz. İyi Parti ile ittifak olur ya da olmaz bizler kendi adayımızı çıkaracak şekilde çalışıyoruz. Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğim gibi Alanya için proje bazlı bir yarışa gireceğiz. Kentimizin kış aylarında pek hissetmediğimiz ama sezonla birlikte baş gösteren birçok sorunu günden güne daha da ağırlaşarak devam etmektedir. Özellikle trafik ve otopark sıkıntısı had safhaya ulaşmaktadır. Bu sorunu kesinlikle kazanacağımızı ifade ettiğim Büyükşehir Belediyesi ile elele vererek çözebiliriz. Alanya’nın önümüzdeki 5 yıl içinde baştan sona yenilenmesi ve yeni bir çehreye kavuşmasını istiyoruz. Marka değerimizi artıracak sadece yaz sezonuna sıkışıp, kış aylarında otellerin kapandığı, ticaretin yavaşladığı, işsizliğin arttığı bir kent gerçeğini değiştireceğiz. Tarımın, turizmin ve inşaat sektörünün öncü gücü Alanya’mızın bu sektörden aldığı payları yükseltmeliyiz" dedi.

'KIYILARDA ÇÖP YIĞINLARI DEĞİL, MİS KOKULU ÇİÇEKLER OLACAK'

Alanya'nın kent imajını lekeleyen unsurların CHP'li bir belediye ile çözüme kavuşacağına vurgu yapan Çorbacı "Biz Alanya Belediyesini kazandığımızda bize ait her değeri daha değerli hale getirecek çalışmalar yapacağız. Ucuzun değil kalitenin ve en çok rağbet edilenin merkezi olmalıyız. Okurcalar’dan başlayarak Demirtaş’a kadar tüm sahilin çehresini değiştireceğiz. Kıyısında devasa taşların, çöp yığınlarının, altgeçitlerinde su birikintilerinin olduğu bir sahilin Alanya’mıza yakışmadığını düşünüyoruz. İnsanların burnunu tutarak değil derin derin nefes alarak dolaşacağı pırıl pırıl bir kıyı şeridi oluşturacağız" şeklinde konuştu.