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Seçmen listeleri bugün askıya çıktı

Yurtiçi Seçmen Kütüğü askı listeleri bugün itibariyle askıya çıkıyor, listeler 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de askıdan indirilecek

Seçmen listeleri bugün askıya çıktı

Yurtiçi Seçmen Kütüğü askı listeleri bugün itibariyle askıya çıkıyor, listeler 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de askıdan indirilecek

01 Mayıs 2018 Salı 15:40
Seçmen listeleri bugün askıya çıktı
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Haber: Alper KUTAY

SEÇMEN kütüğü listeleri bugün Alanya'daki tüm muhtarlıklarda askıya çıktı. Bugün askıya çıkan listeler 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de ise askıdan indirilecek. Aynı tarihlerde yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için de geçerli. Oy kullanabilecek gurbetçilerin listeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesi olan www.ysk.gov.tr adresinden yayımlanacak. Gurbetçiler, yurtdışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında 7 Haziran'dan itibaren oy kullanmaya başlayacak. Temsilciliklerde 19 Haziran, gümrük kapılarında ise seçim günü de dahil oy verebilecekler. Birinci oylama için 24 Haziran 2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 8 Temmuz 2000 tarihinde ve daha önce doğan kişiler Türkiye Cumhuriyeti kimlikleriyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvuracak ve oy kullanmalarına imkan sağlanacak. Alanya'daki seçmen listelerinin askıya çıktığını belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Musa Akın, "Listede ismi olmayanların kendi adlarına ait elektrik, su ya da telefon faturasıyla İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne ikamet kaydını yaptırıp oradan alacakları belgeyi İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmeleri gerek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yurtiçi Seçmen KütüğüASKİYüksek Seçim Kurulu
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